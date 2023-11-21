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聯合報「煞不住的中捷列車」 獲得卓越突發新聞獎

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
興富發建案「文心愛悅」工地吊臂在今年5月10日中午砸中台中捷運，釀1死10傷重大公安事故。聯合報系資料照
興富發建案「文心愛悅」工地吊臂在今年5月10日中午砸中台中捷運，釀1死10傷重大公安事故。聯合報系資料照

第22屆卓越新聞獎頒獎典禮今天下午舉行，聯合報都會地方中心採訪團隊以「致命四十秒！煞不住的中捷列車」報導，摘下平面及網路文字類突發新聞獎。

評審團認為，中捷意外事件涵蓋工安與公安現場，報導迅速完整呈現災難事件過程與相關利害關係人說法，清楚交代意外發生關鍵原因，點出這是國內首見捷運飛來橫禍的死傷事故，並比較其他軌道運輸，有無類似災害預防措施。

評審團認為，在短時間內完成深入淺出、圖文並茂的報導內容，將事件描述提升至制度性探討，問題意識清晰，呈現編輯台在編採人力調度與議題設定功力。

評審團主席王淑美說，今年突發新聞獎報名件數下降，記者工作忙碌，追逐即時、正確的的新聞是很大的壓力，但身為傳播學者，即時新聞是社會知識的根基，社會大眾需要新聞守門人釐清正確的消息。

王淑美說，現在有很多專業、經營專題新聞的媒體，需要廣泛觸角，從突發新聞中蒐集靈感，繼續深入追求探討，不同組別評審都鼓勵，希望有即時、突發新聞來參加卓越新聞獎。

採訪團隊表示，感謝卓越新聞獎基金會與評審肯定，在眾多國際重要事件的入圍報導中，能脫穎而出相當意外；台中捷運事故發生後，採訪團隊在36小時內，想要追蹤的重點是發生了什麼事，以及為什麼會發生，希望這篇報導，能為台灣社會帶來正向改變。

採訪團隊表示，靜宜大學教授林淑雅在此意外中喪生，她長期投入人權與民著民族公共事務，也希望用這篇報導紀念她。

其他入選作品還包含聯合新聞網「南韓梨泰院萬聖節慘案」、報導者「從吃人陷阱到暴力囚禁：台柬人口販運中的血色詐騙變形」，鏡週刊「防火牆內的證言：中國白紙運動紀實」、「土耳其強震現場直擊系列作品」。

台中捷運 團隊 卓越新聞獎

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