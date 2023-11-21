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賈新興：本周兩波東北季風 這天起這些地方會下雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
未來一周有兩波東北季風增強，宜花恐會下雨。本報資料照片
未來一周有兩波東北季風增強，宜花恐會下雨。本報資料照片

未來一周有兩波東北季風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周四傍晚起東北季風增強，宜花有零星短暫雨；下周一東北季風增強，下周一至下周二清晨，北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花有零星短暫雨。其他地區多為晴到多雲的天氣。

賈新興指出，明天至周四各地為晴到多雲的天氣，早晚較涼冷，西半部日夜溫差大。周四傍晚起東北季風增強，宜花有零星短暫雨。 周五至周六受東北季風影響，新北東側及宜花有零星短暫雨， 宜蘭局部地區雨勢略大。下周日西半部為晴到多雲的天氣，清晨宜花沿海有零星短暫雨。

賈新興指出，下周一東北季風增強，下周一至下周二清晨，北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花有零星短暫雨，下周二午後至下周四（30日）各地為晴到多雲的天氣。展期資料顯示，12月中旬後半，北部及宜蘭降雨有略偏多機率，花東降雨易偏少。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

東北季風 賈新興

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