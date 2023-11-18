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血便、體重減輕要注意 篩檢有助及早揪大腸癌

中央社／ 台北18日電

漫畫家蕭言中今天因大腸癌逝世。醫師提醒，大腸癌早期沒有症狀，應定期篩檢，尤其發現血便、體重減輕、排便習慣改變等，最好就醫諮詢，早期大腸癌容易治癒，5年存活率逾9成。

漫畫家蕭言中2019年確診大腸癌末期，今天逝世，享年58歲。他以單幅漫畫作品如「童話短路」打響名號，跨足劇場、主持等領域，生前最大夢想是打造漫畫之城。

大腸癌曾蟬聯10大癌症首位15年，直到今年肺癌首度躍升第1。台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠接受中央社記者電話訪問表示，大腸癌好發於60歲到70歲，早期息肉還小沒有症狀，從息肉開始演變成癌症，一般需要5到10年時間。

當息肉發展到有腫瘤、出現症狀時，糠榮誠說明，最常見的表現就是大便習慣改變，例如從每天1次變成一直跑廁所，等到腫瘤越來越大則會便秘。

他提醒，如果排便習慣改變，甚至流血，很多人誤以為流血是因為痔瘡，其實大腸癌是糞便帶有血跡，痔瘡是血便分開，兩者不同，另外就是健檢發現莫名其妙體重減輕，尤其男性意外有貧血狀況等，都要儘快就醫檢查。

此外，大腸癌會遺傳，當父母或兄弟姊妹有息肉，風險會增加2到4倍，本身有息肉的患者，每2到3年做1次檢查，如果1等親中有人罹患大腸癌，40歲後就要篩檢，有助及早發現治療，早期大腸癌診療5年存活率逾9成。

衛生福利部國民健康署補助50到74歲民眾，每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。台大醫院健康管理中心主任、台灣大腸直腸醫學會理事邱瀚模表示，大腸癌早期不會有症狀，最重要的不是注意症狀，而是篩檢。

他建議政府應把篩檢補助提前，因近幾年看到台灣45到49歲的年輕大腸癌患者快速增加，其嚴重程度，男性加上女性的人數，恐怕是世界第1，台灣就是大腸癌王國。

邱瀚模重申，早期如0期、1期幾乎都可以根治，有症狀往往已經是第2或第3期，「最重要還是篩檢」，比較大的問題在於大家都知道應該要做檢查，但都不做。

邱瀚模強調，100名糞便潛血受檢者中，約只有7到8人呈現陽性，需要進一步大腸鏡檢查，台灣目前符合50歲到74歲規定，固定在做糞便潛血檢查者約僅4成，其他就是有一搭、沒一搭的篩，還有3成連篩都不篩，年齡增加本身就是一個生病的風險，籲民眾要有這個觀念。

大腸癌 息肉

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