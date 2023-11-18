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9縣市今晚起留意10度以下低溫 明白天回暖各地可見陽光
強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天清晨各地偏冷，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣有10度以下氣溫發生機率。氣象局表示，明天清晨受輻射冷卻影響，各地偏冷，但白天冷空氣減弱，未來一周氣溫逐步回升，下周五、周六另一波東北季風增強，各地再略降溫。
氣象署預報員葉致均表示，明天清晨受輻射冷卻影響，各地偏冷，中部以北、東北部地區約12至14度，其他地區15、16度，彰化以北、南投更有局部地區達10度以下低溫。明天白天冷空氣減弱，未來一周氣溫逐步回升，周四北部、東半部來到25至27度、中南部約28、29度。
降雨方面，葉致均指出，明天各地天氣穩定，下周一至周四東半部水氣增加，會有零星降雨，但雨勢不會太明顯，下周五、周六另一波東北季風增強，北部、東半部會有局部短暫雨，各地低溫約16至18度，北部高溫約21至23度，花東地區約24、25度，中南部約26至28度。
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