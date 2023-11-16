33萬女性照顧離職 勞動部承諾3個月內提解決方案

立委洪申翰今在立院社福及衛環委員會質詢時指出，估算台灣去年約33萬名女性因照顧老人、小孩議題退出勞動市場，受限職場工時不彈性，這些女性勞動力無法重返職場，要求勞動部3個月內提出政策方案，勞動部長許銘春則當場允諾。

洪申翰說，不少年輕媽媽為了照顧小孩辭掉原本工作，轉作網拍、代購，原因在於原職場時間不自由，她們無法繼續待在本來的勞動體制，只能從事較彈性工作。

對於女性因照顧離職的議題，民間團體已訴求育嬰假制度改革多時。洪申翰批評，勞動部這幾年的實質做法有限、原地踏步，而據統計資料顯示，去年就有33萬名女性因顧老、顧小退出勞動市場，台灣社會不該一邊喊產業缺工，想辦法引進移工，一邊卻忽視這33萬名成熟勞動力的照顧離職問題，只會造就多輸局面。

許銘春坦承，這涉及國家整體政策規劃，近年勞動部進展有限是事實，但育嬰留職停薪不是假別，且若要將育嬰留停零碎化，必須透過跨部會溝通、討論，不是勞動部一個部會的問題，勞動部內部目前也沒有方案。洪申翰則認為，勞動部至少要先拿出方案、有主張，若其他部會不配合，再由行政院出面協調，提政策方向是勞動部的責任。

最後許銘春允諾會在3個月內提出相關政策方案。