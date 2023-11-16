珍珠芭樂大減產！價格持續飆漲 果農自銷一台斤45元
珍珠芭樂持續飆漲！受到日前高溫降雨及小犬颱風狂風影響，落果受損嚴重，減產近7成，嘉義縣新港鄉海瀛村芭樂達人劉秀寬說，她自產自銷價也提升到45元，地方市場價約50元起跳，預計要到12月芭樂產量增才可能回穩。
根據國內批發市場行情，本月11日珍珠芭樂每公斤平均拍賣價衝到66.36元，創20年來最高價紀錄；嘉縣民眾反應，零售市場每台斤到69元價格，品質好的一顆芭樂要50多元，一般的也要35元左右，直呼買不下手。
有芭樂達人之稱的新港鄉果農劉秀寬說，今年可以說是芭樂農最痛苦的一年，11月產季大減產很多，是因日前高溫強降雨，造成開花期落果，再加上小犬颱風狂風，有包果也遭吹落，來不及包果就乾枯掉。
劉秀寬說，新港鄉海瀛村多數果農，就面臨無果可包，所以價格提升是正常的，自己是一條龍宅配銷售，目前一箱35斤裝免運，一斤價格40至45元，採薄利多銷，要讓消費者購買不要有太大壓力。
芭樂因富含營養、熱量低、全年皆可生產，廣受大家喜愛的水果。劉秀寬指出，夏天芭樂快速成長45天成熟，籽多肉少，而冬天芭樂成長期為3個月慢熟，籽小肉多，尤其東北季風下來，芭樂是愈冷口感愈美味。
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