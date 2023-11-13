興達港區漁會興鱻海味市集精彩落幕 現場湧進500人品嚐海鮮飯湯
高雄市興達港區漁會於11日假茄萣區金鑾宮舉辦「興達港區漁會石斑魚產品行銷推廣系列活動─興鱻海味市集」，市集打出「百尾石班免費送」、「百人海鮮飯湯免費嚐」與「百份百元福袋好康購」三大亮點，邀請民眾一起參加，認識台灣優質石斑魚，現場吸引超過500人共襄盛舉，人潮熱絡。
興達港區漁會在漁業署的輔導下，2020年規劃成立興達港區漁會加工廠並取得HACCP認證，不只為食品安全提供保障，也協助在地漁業發展。
興達港區漁會總幹事郭展豪表示，興達港區漁會加工廠的設立，使得該地區漁貨捕撈後，能迅速進入現代化加工廠，進廠後全程低溫，維持漁貨的新鮮。興達港有非常豐富的漁產，包含石斑、烏魚、白帶魚和鎖管等，希望能透過本次興鱻海味市集，讓民眾品嚐優質鮮美的石斑魚，也希望支持選購興達港區海鮮的消費者能吃在地，吃安心。
興鱻海味市集於今(11)日熱鬧登場，市集有石斑魚免費送與海鮮飯湯免費嚐，也提供多項優惠石斑魚商品，更有滿額抽獎活動，還有小朋友們最愛的小丑表演與各種親子DIY活動喔，喜歡石斑魚的朋友若無緣至現場選購，可至「買魚去」購買大興好鰻或洽或07-698- 8233訂購。
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