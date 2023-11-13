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興達港區漁會興鱻海味市集精彩落幕 現場湧進500人品嚐海鮮飯湯

文／ 興達港區漁會提供

現場人潮踴躍。 圖／興達港區漁會提供
現場人潮踴躍。 圖／興達港區漁會提供

高雄市興達港區漁會於11日假茄萣區金鑾宮舉辦「興達港區漁會石斑魚產品行銷推廣系列活動─興鱻海味市集」，市集打出「百尾石班免費送」、「百人海鮮飯湯免費嚐」與「百份百元福袋好康購」三大亮點，邀請民眾一起參加，認識台灣優質石斑魚，現場吸引超過500人共襄盛舉，人潮熱絡。

漁業署養殖組組長陳文深致詞。 圖／興達港區漁會提供
漁業署養殖組組長陳文深致詞。 圖／興達港區漁會提供

興達港區漁會在漁業署的輔導下，2020年規劃成立興達港區漁會加工廠並取得HACCP認證，不只為食品安全提供保障，也協助在地漁業發展。

興達港區漁會總幹事郭展豪向漁業署養殖組陳文深組長介紹興達港區漁會產品。 圖／興達港區漁會提供
興達港區漁會總幹事郭展豪向漁業署養殖組陳文深組長介紹興達港區漁會產品。 圖／興達港區漁會提供

興達港區漁會總幹事郭展豪表示，興達港區漁會加工廠的設立，使得該地區漁貨捕撈後，能迅速進入現代化加工廠，進廠後全程低溫，維持漁貨的新鮮。興達港有非常豐富的漁產，包含石斑、烏魚、白帶魚和鎖管等，希望能透過本次興鱻海味市集，讓民眾品嚐優質鮮美的石斑魚，也希望支持選購興達港區海鮮的消費者能吃在地，吃安心。

百人海鮮飯湯試吃活動排隊人潮。 圖／興達港區漁會提供
百人海鮮飯湯試吃活動排隊人潮。 圖／興達港區漁會提供

興鱻海味市集於今(11)日熱鬧登場，市集有石斑魚免費送與海鮮飯湯免費嚐，也提供多項優惠石斑魚商品，更有滿額抽獎活動，還有小朋友們最愛的小丑表演與各種親子DIY活動喔，喜歡石斑魚的朋友若無緣至現場選購，可至「買魚去」購買大興好鰻或洽或07-698- 8233訂購。

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