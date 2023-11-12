新生兒死亡率連升 醫：數字失真

據衛福部統計，台灣去年嬰兒死亡率為千分之四點四、新生兒死亡率為千分之二點八，雙雙連續三年升高，不僅高於日、韓，也在ＯＥＣＤ國家排名中敬陪末座。但國內專家質疑嬰兒、新生兒死亡率計算方式，不該將人工流產或是社會性因素納入，恐讓計算失真。衛福部長薛瑞元表示，已著手檢討新生兒死因計算。

成大公共衛生所教授呂宗學表示，台灣新生兒死亡率高可從兩面向分析，一是早產死亡率高，各國情形都一致，只是國內將所有未滿卅七周出生死亡的早產兒，皆納入計算，使新生兒死亡率增高。他認為，新生兒死亡數應將「廿二周內出生及體重在五百公克以下」另外計算，以釐清真正的死因。

另一個死亡率高的面相，則是「生育津貼」。薛瑞元表示，在第二產程時終止妊娠的產婦，礙於各縣市有活產補助，會希望醫療院所先開立「出生證明」再開立「死亡證明」，以獲得補助，也讓新生兒死亡率偏高。

呂宗學表示，可放寬生育津貼條件，如請領不一定要出示出生證明，讓懷孕廿周或死產證明也能請領等。

馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝表示，目前人工流產也會納入計算，也會使新生兒死亡率被高估。

彭純芝也提到，高危險妊娠孕婦先轉診到有能力處理重症的醫院生產，較可降低新生兒死亡率，衛福部需積極倡導。