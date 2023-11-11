雙11購物其實有益健康？ 醫師提醒這些症狀要注意

「雙11」各大電商、通路紛紛祭出優惠大比拚；另一方面近期氣溫轉濕冷，是否引起季節性情緒疾患（冬季憂鬱）共明顯，讓憂鬱加劇或是大失手下單失心瘋？台安醫院精神科主治醫師許正典表示，如果本身憂鬱者或許可藉著促銷活動刺激改善情緒，對情緒改善有幫助，但若是因為沒有買到而引發的焦慮或躁鬱太嚴重，就需要特別注意。

許正典說，本身憂鬱者藉著促銷活動刺激下，有機會改善情緒，或是因為活動有外出誘因增加人際互動機會，對憂鬱情緒反而是有幫助。反之，如果因為沒有搶購失敗或是沒有買到喜歡特價出現焦慮情緒，或是引發躁鬱狀態，容易發生衝動性消費或是盲目購買。

許正典表示，民眾可觀察自身或是身旁親友狀態，如果因為沒有買到東西，出現煩躁、坐立不安、呼吸急促等級屬於焦慮症狀；若是屬於發脾氣、遷怒別人或是出現按手機很大力、捶電視等，則是有躁鬱傾向。

許正典提醒，若是出現躁鬱或是憂慮等症狀，只要在幾分鐘後可以冷靜下來，或是旁人勸說下可以漸漸恢復理智，就不需要特別治療求診，然而一旦影響到人際互動，或是打亂生活規律，如吃不好、影響睡眠，甚至傷及無辜等狀況發生，就要特別注意。