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天選之人遭A流反撲！33歲她插管啟動 「葉克膜」成功保命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
詹姓女子（中）因A型流感使用葉克膜救命，順利出院，她感謝烏日林新醫院院長林明輝（右）的救命之恩。圖／烏日林新醫院提供
詹姓女子（中）因A型流感使用葉克膜救命，順利出院，她感謝烏日林新醫院院長林明輝（右）的救命之恩。圖／烏日林新醫院提供

台中33歲詹姓粉領族無慢性病，之前還慶幸自己是「天選之人」，沒想到今年9月得A型流感，服用克流感藥物仍未改善，第5天因心跳加速、呼吸急促，送急診發現兩肺發白，已合併急性呼吸道窘迫症候群，血氧濃度低，緊急收治加護病房，家人難以置信「輕微感冒怎麼會命危？」詹女因嚴重缺氧，啟動葉克膜成功救命，經治療僅一個多月後，恢復正常生活順利出院。

烏日林新醫院急重症團隊貼心選在詹女生日前夕，特別送上花束及蛋糕慶祝她的重生，詹母看到女兒不到兩個月就能康復，感謝醫護團隊救命，詹女對於鬼門關前走一遭如噩夢一場，感謝醫療團隊讓她重生，開心列出美食清單要一一完成，出院後只需定期復健、回診追蹤。

烏日林新醫院重症醫學科主任黃奎彰說，詹女在在加護病房使用呼吸器插管治療，血氧濃度只能達到80初，嚴重缺氧，隨時有生命危險，經家屬同意，由專精葉克膜治療的烏日林新醫院院長林明輝啟動葉克膜體外維生系統，讓詹女肺部能充分休息以利恢復功能。

林明輝曾在國際葉克膜組織ELSO認證的優良葉克膜中心、澳洲墨爾本The Alfred醫院擔任急重症醫學主治醫師，專精葉克膜治療，救治過800多例葉克膜患者，結合院內急重症醫護團隊、胸腔內科醫師、心臟血管外科醫師、呼吸治療師及護理團隊馬拉松式接棒合作照護。

林明輝說，詹女在啟動葉克膜後，血氧升高至95%，順利度過危險期，但在第4天出現敗血症、腎臟衰竭及肝臟損傷，因此另外加裝洗腎機器，團隊密切關注監看呼吸器與葉克膜參數，一一排除併發症，第8天出現轉機，肺部泛白處減少不少，在第10天兩邊肺部功能大幅改善，順利移除葉克膜，接著也陸續脫離呼吸器，共計葉克膜治療10天，呼吸器治療21天，經全力搶救終於成功轉回一般病房。

詹姓女子（後排右三）因A型流感使用葉克膜救命，順利出院，她感謝烏日林新醫院醫護的救命之恩。圖／烏日林新醫院提供
詹姓女子（後排右三）因A型流感使用葉克膜救命，順利出院，她感謝烏日林新醫院醫護的救命之恩。圖／烏日林新醫院提供
詹姓女子使用葉克膜救命，在治療第4天（左圖），兩邊肺部都白掉，在治療第10天（右圖），肺部功能大幅改善。圖／烏日林新醫院提供
詹姓女子使用葉克膜救命，在治療第4天（左圖），兩邊肺部都白掉，在治療第10天（右圖），肺部功能大幅改善。圖／烏日林新醫院提供
烏日林新醫院急重症團隊貼心選在詹女（右三）生日前夕，特別送上花束及蛋糕慶祝她的重生。圖／烏日林新醫院提供
烏日林新醫院急重症團隊貼心選在詹女（右三）生日前夕，特別送上花束及蛋糕慶祝她的重生。圖／烏日林新醫院提供
詹姓女子使用葉克膜救命，在治療第10天兩邊肺部功能大幅改善，順利移除葉克膜。圖／烏日林新醫院提供
詹姓女子使用葉克膜救命，在治療第10天兩邊肺部功能大幅改善，順利移除葉克膜。圖／烏日林新醫院提供

葉克膜 團隊 醫師

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