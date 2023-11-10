天選之人遭A流反撲！33歲她插管啟動 「葉克膜」成功保命

台中33歲詹姓粉領族無慢性病，之前還慶幸自己是「天選之人」，沒想到今年9月得A型流感，服用克流感藥物仍未改善，第5天因心跳加速、呼吸急促，送急診發現兩肺發白，已合併急性呼吸道窘迫症候群，血氧濃度低，緊急收治加護病房，家人難以置信「輕微感冒怎麼會命危？」詹女因嚴重缺氧，啟動葉克膜成功救命，經治療僅一個多月後，恢復正常生活順利出院。

烏日林新醫院急重症團隊貼心選在詹女生日前夕，特別送上花束及蛋糕慶祝她的重生，詹母看到女兒不到兩個月就能康復，感謝醫護團隊救命，詹女對於鬼門關前走一遭如噩夢一場，感謝醫療團隊讓她重生，開心列出美食清單要一一完成，出院後只需定期復健、回診追蹤。

烏日林新醫院重症醫學科主任黃奎彰說，詹女在在加護病房使用呼吸器插管治療，血氧濃度只能達到80初，嚴重缺氧，隨時有生命危險，經家屬同意，由專精葉克膜治療的烏日林新醫院院長林明輝啟動葉克膜體外維生系統，讓詹女肺部能充分休息以利恢復功能。

林明輝曾在國際葉克膜組織ELSO認證的優良葉克膜中心、澳洲墨爾本The Alfred醫院擔任急重症醫學主治醫師，專精葉克膜治療，救治過800多例葉克膜患者，結合院內急重症醫護團隊、胸腔內科醫師、心臟血管外科醫師、呼吸治療師及護理團隊馬拉松式接棒合作照護。