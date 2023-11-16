秋冬換季一直感冒？中醫師教你提升免疫力要這樣吃！

【撰文＝陳勇利】

2023年流感重症數創近5年單季新高。此時又正值秋冬換季，是一般感冒的的好發期。如果出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等呼吸道不適別緊張，阿利博士教你如何輕鬆辨識症狀，並透過飲食提升免疫力，以健康的方式與病毒共存。

一般感冒、流感、新冠該如何區分？

1、一般感冒：通常是因為著涼、淋雨、過度疲勞、免疫力下降等原因造成，會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，以及1-2個全身性症狀，例如頭痛、全身痠痛、疲倦乏力等。

2、流感：一般出現在換季的時候，好發於秋、冬兩季。流感病毒主要透過飛沫傳播，容易導致多人同時感染。因此，每當季節性流感流行時，就會在我們診所看到家中長輩、小朋友感染就全家來看診的現象。

流感通常由不同型號的病毒引起，分為A、B和C3種類型，潛伏期約為2-3天。其中A型感冒由於病毒抗原會不斷改變，較容易造成流行；B型流感病毒抗原則比較穩定、較容易在潮濕環境中發作；C型流感抗原則最穩定。

臨床上，流感通常會伴隨1系列症狀，包括畏冷、咳嗽、頭痛、喉痛、全身倦怠、鼻塞、流鼻水、全身肌肉痠痛、甚至發燒。通常發作較為突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1－2週才能完全恢復，而且容易引起如肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，甚至可能危及生命。所以若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉酸痛）」、「三疲倦」應警覺可能患有流感。醫師檢查時通常會觀察到患者喉嚨、結膜及鼻黏膜出現發炎的現象，有時甚至會聽到肺部出現異常音。若患者反映耳朵疼痛，則需特別關注是否為中耳炎的併發症。

3、新冠肺炎：感染途徑分為空氣傳播與接觸傳播，前者為咳嗽和打噴嚏，後者是觸碰帶有病毒的物體、表面或握手等親密接觸後，再觸碰口鼻或眼睛。發熱、乾咳、乏力為主要表現，少數有鼻塞或流鼻涕，失去味覺或嗅覺、肌肉痠痛、腹瀉。

簡而言之，一般感冒較少引起全身性症狀，主要是鼻水、鼻塞及喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀，且不太會發燒。流感初期的症狀則會出現發燒、頭痛、喉嚨痛等，約7到8成的患者會伴隨咳嗽症狀，與一般感冒最大的差異是會感到全身痠痛、倦怠。此外，流感的潛伏期都比一般感冒和新冠肺炎短，發作突然，且病情變化迅速，可能昨天狀況正常，今天一覺醒來就全身痠痛、發熱。新冠肺炎的病程較長，可以拖到幾週甚至幾個月，所以若症狀逐漸加重，3天以上沒有改善，就有可能是新冠肺炎。若出現胸悶、胸痛、走路或說話時氣促，咳嗽時胸骨後方疼痛，以及呼吸困難等支氣管、氣管及肺部的病變，也可能是新冠肺炎的徵兆。

只要對症下藥 對抗感冒中醫、西醫一樣有效！

面對感冒，多數人都有「西藥緩解症狀迅速、中藥慢慢調理」的刻板印象，認為感冒症狀來得急，而中藥藥效慢，不能馬上解除症狀，會拖很久才好，所以感冒應該要看西醫才對。但阿利博士認為其實不然，只要診斷正確，對症下藥，通常吃1－3天的中藥，感冒症狀也能改善或解除。

而且許多服用西藥的病患，儘管感冒的症狀得到改善，仍可能會面臨腸胃不適的情形，如胃脹、食慾不振、拉肚子、便秘等問題，特別是對於過度使用西藥的抗生素、抗組織胺等藥物，更容易出現這些副作用。因此阿利博士使用中醫治療感冒，不僅會針對症狀進行治療，還會調理脾胃，強化人體的正氣以對抗感冒引起的風邪。

中醫針對感冒分成3類型 採取不同治療更有效

中醫主要將感冒分為風寒型、風熱型和暑濕型，根據辨證施治的原則，針對不同類型的感冒選擇適當的中藥治療，才可以獲得最佳療效。

1、風寒型感冒：症狀除了有鼻塞、噴嚏、咳嗽、頭痛等一般症狀外，還有畏寒、體溫下降、流鼻水、喉嚨紅腫疼痛、舌苔薄白等症狀，治療的中藥、阿利博士多會使用如荊芥、防風、羌活、前胡、枳殼、甘草等散風寒的中藥為主。

2、風熱型感冒：有喉嚨發炎、頭痛、鼻塞、流黃涕、咳嗽，脈象偏浮數，舌苔略黃的症狀，阿利博士會使用金銀花、連翹、桑葉、菊花、淡竹葉、牛蒡子等散風熱的中藥。

3、暑濕型感冒：這一型的感冒，秋、冬較少見，常見於高溫、高濕的夏季，臨床症狀有頭痛嘔心、食慾不振、拉肚子、高燒不退的情形，用藥上阿利博士會使用香薷、扁豆、厚朴、連翹、淡竹葉等芳香化濕的中藥。

平日多採護肺飲食 提升自身免疫力

藥補不如食補，中醫「藥食同源」的理念，既將藥作為食物，又將食物賦以藥用，既具有營養價值，又可防病治病、強身健體。在中醫理論中，肺臟健康有助提升免疫力，從而減少呼吸道疾病感染的風險，透過進補溫潤養肺的天然食材，可增加免疫力、強化保護屏障。根據中醫的五行五色養生法，肺臟對應到的顏色為白色，多攝取白色食物可增進肺部健康，提高抗病力。

白色代表食物：水梨、豆漿、木耳、山藥、蓮子、薏仁、白花椰菜、白蘿蔔、甘蔗、茭白筍、冬瓜、竹筍，這些食材都具有潤肺作用。其中白木耳除了潤肺功能外，還有降低血壓的作用，搭配滋補肝腎的枸杞、滋陰潤肺的麥門冬，可參考阿利博士的食譜，熬煮1鍋美味的護肺燉雞湯，暖胃護肺還可增強免疫力！

中醫師推薦護肺飲食：護肺燉雞湯

一、食材：雞1只、2－3片白木耳、2－3片枸杞子、1根麥門冬（也稱毛根）、鹽和胡椒適量。

二、作法：

1、將雞肉洗淨再以滾水川燙2－3分鐘，去除雞肉血水、腥味與雜質。

2、取1湯鍋，將雞肉、白木耳、枸杞子和麥門冬放入，添加足以淹沒食材的水量。

3、用中火熬煮至水滾，即轉小火繼續燉煮約1.5－2小時，直至雞肉軟嫩。

4、最後根據個人口味，加入適量的鹽與胡椒進行調味即可。

以上食譜根據中醫理論，有助於清肺熱、滋陰潤肺、強化肺部的功能。不過仍需根據個人健康狀況和諮詢專業醫生的建議，以確保安全和有效性。

提升免疫力 一起「動」起來！

提升免疫力最好的方法，不外乎就是運動！運動會刺激或啟動人體正常的免疫反應，不論是有氧運動或肌力訓練，運動都能提高免疫細胞的循環，降低感染風險。因為運動可以啟動身體中關鍵的免疫細胞，包括嗜中性球、單核球、自然殺手細胞、殺手T細胞及巨噬細胞等，使它們更快地在體內流動，增強對細菌和病毒的抵抗力。相反，若是天天久坐不動，會使這些免疫精銳部隊保持閒置，降低免疫系統的防禦效能。

因此，規律且持續的適當運動對免疫系統健康大有益處。選擇輕中度的運動，例如健走、慢跑、騎車或重量肌力訓練等運動項目，並根據世界衛生組織（WHO）的建議，兒童和青少年每天至少需要60分鐘的中度運動，成年人每週則至少需要達到150分鐘的中強度運動，維持心率在60至70%之間，這樣才可以實現有效的運動強度，有效提升免疫力。

總結而言，隨著流感、 COVID-19的威脅不斷升高，保持免疫系統的健康至關重要。秋冬換季是感冒多發期，並存在著多種呼吸道疾病。我們不僅要警惕病毒，也要好好照顧自己的免疫系統。透過中藥、食補、運動三管齊下，提升免疫力，才能以健康的方式與各種病毒共存。

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷

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