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年邁爺爺突跌倒 熊貓外送員見奶奶求救「棄車不顧伸援手」

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友發文表示真心感謝一位Foodpanda的外送大哥，即時幫忙搶救家人。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／路透社
有位網友發文表示真心感謝一位Foodpanda的外送大哥，即時幫忙搶救家人。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／路透社

日前有一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文感謝，她表示真心感謝一位Foodpanda的外送大哥，即時幫忙搶救家人的善心事蹟，引發網友熱議。

原PO透露日前午餐過後，住在新竹的婆婆正在廚房洗碗，中風的公公平時雖有包尿布，但老人家還是堅持要下床去廁所小解，他見婆婆正在忙，就沒有呼叫婆婆，結果自己下床時不支倒地。

婆婆聽到聲響衝進去查看，她瘦弱的身子根本扛不起公公，於是急忙衝到門口，希望找鄰居幫忙，此時正好有一位外送員騎車經過，婆婆攔下他，請他幫忙扶公公起來，他二話不說就進屋幫忙把公公攙扶回床上。

婆婆轉述不知道他是不是忙著送餐，就這樣耽誤了這位外送大哥十幾分鐘的寶貴時間，還弄得他滿頭大汗，婆婆當時情急忘了請他留下聯絡方式，只記得是穿粉紅的衣服和箱子。

原PO表示真的很感謝這位Foodpanda大哥，平常也常使用外送服務，她期望這位外送大哥，如果有看到她的PO文，請私訊她，讓她能當面表達感激之情。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「正能量，讚，感謝熊貓外送員」、「好人一生平安還可以賺大錢」、「我每次叫熊貓遇到的外送員也都很nice」、「我也常看到有事故時，熊貓外送員在幫忙指揮交通」、「為善不欲人知，真的太少了，感恩」、「人間處處有溫情」。

有網友建議原PO「現在長照服務方便，記得請人來家裡評估」、「有申請居家居服員嗎？政府有補助，能減輕負擔」、「有長照2.0可以申請看看」。

外送員 foodpanda 長照 居服員 新竹

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