早產兒照護比一般新生兒多4倍 立委齊呼籲發津貼12萬元

我國出生率年年減少，但早產兒比例卻不降反升，加上早產兒照護花費高。立委及早產兒基金會共同舉辦記者會呼籲外界重視早產兒需求，給予最高12萬元照護津貼。早產兒基金會董事彭純芝表示，早產兒家庭平均出生6個月得自費金額為11.4萬元，比足月較一般新生兒高出近4倍，讓家庭不只心裡有壓力，經濟也是負擔。

立委吳玉琴、蘇巧慧、陳靜敏與早產兒基金會共同舉行「支持早產兒養育照護津貼」記者會，立委黃秀芳及王婉諭也出席，會中建議依照出生周數給予早產兒家庭定額津貼，在29周以下給予12萬元、30周至33+6周給6萬元、34周至36+6周給3萬元。

吳玉琴表示，台灣少子化問題嚴重，但早產兒的問題也不可忽視，2022年早產兒比例高達10.56％，幼兒照護的問題不可忽視。先前催生「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」，但現在醫材跟藥品都具備，但家庭仍要自費使用，希望外界支持早產兒養育照護津貼。

王婉諭也說，2022年我國新生兒死亡率為千分之4.4，也就是每一千個嬰兒中，有4位會在28天內死亡；跟其他OECD以及鄰近國家相比都高出不少，日本為千分之0.9、韓國是千分之1.5，OECD會員國中位數則是千分之3.2。而死亡率與遺傳疾病及早產有關，希望國家可以多做一些事情，其中早產兒所需藥品很多事自費項目，例如治療視網膜病變、母乳添加劑等，新生兒家庭要花10多萬元的費用其實很常見。

蘇巧慧則分享自己的生育經驗，她在第二胎生產時僅有27周，當時頭上腳下度過72小時，正當以為狀況穩定下來時孩子突然就要出來，她被推進產房時跟一般期待新生命來臨的心情完全不同。「你不知道這的要生出來的孩子可不可以留下來」，她說，孩子出生的時候不到1000公克，比前手臂還要短，全身都插滿管子，眼睛因為不能見光也要包起來，肺部也要插管。

蘇巧慧說，早產兒一出生到離院可能需要花到七位數的照護費用，希望國家可以給予支持。本身也是早產兒媽媽的黃秀芳說，自己兩個小孩都是早產兒，一出生就需要很多營養品照顧，像是肺部發育不完全照護上十分耗費心力，身心靈都是煎熬，希望再有國家支持下讓家長更敢生育。

新生兒科醫學會秘書鄭玫枝表示，早產兒出生器官尚未發育完全，醫師會建議使用療效較佳或是副作用較少得自費藥品，因此價格往往偏高。她舉例，例如需要治療視網膜病變、血管收縮幫助開放性動脈導管關閉、以及咖啡因針劑刺激呼吸等。

彭純芝公布新生兒家庭問券調查結果，早產兒家庭平均出生六個月內的自費金額為11.4萬元，足月兒則是2.8萬元，高出近4倍；其中愈早出生的早產兒花費也愈多。