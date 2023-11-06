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台鐵局長掛保證不會太多員工離職 產工駁：離退潮蠢蠢欲動

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵明年元旦改制國營台鐵公司，預估將掀起離退潮。示意圖。本報資料照片
台鐵明年元旦改制國營台鐵公司，預估將掀起離退潮。示意圖。本報資料照片

台鐵明年元旦改制國營台鐵公司，預估將掀起離退潮；另外，台鐵司機員因參與考試，因人力調度後仍短缺，影響今、明列車共99車次，挨批人力短缺困窘。交通部長王國材今天說，準台鐵公司董事長、台鐵局長杜微告訴他，經與員工展開全台說明會，判斷「不會有很多人提早離開」。不過，台鐵產業工會表示，今年台鐵人力缺口共2775人，且離退潮正蠢蠢欲動，籲台鐵正視問題。

台鐵局共有297名司機員報考今年交通事業鐵路人員升資考試，經調度仍有約60名司機員缺口，台鐵因此宣布今、明兩天，共86班區間車停駛、13班次截短，其中集集線兩天全線停駛。台鐵產業工會與學者皆分析，此事凸顯台鐵人力短缺問題未解，變相犧牲乘客權益，距離公司化不到2個月前夕，簡直自損商譽。

對此，王國材今天上午在立法院受訪指出，升資考試因牽涉司機員升遷，過去也會允許司機員應考，這次針對支線、區間車減班，且在離峰期間，影響最少，同時兼顧台鐵同仁升資需求。

至於台鐵公司化後，人力是否補足？王國材說，杜微近日在全國和員工座談，杜微給他回應是「很多人一開始不了解狀況」，杜微的判斷是「不會有很多人提早離開」；台鐵會繼續和員工溝通，希望大家對台鐵公司化有信心。

台鐵產工指出，據台鐵統計，今年台鐵人力缺口共2775人，包括運務段740人、車班44人、機務433人、機廠560人、電力股89人、電務段99人、工務段810人。

另外，2020年至2022年，離職人數共994人，包括運務200人、工務152人、機務297人、電務138人、其他207人。台鐵產工秘書長朱智宇表示，台鐵稱補2818人，根本不夠，籲正視人力短缺問題。

台鐵公司化 杜微 王國材

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