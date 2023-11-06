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「鯊魚劍」為保育類動物製品 海保署提醒禁買賣

中央社／ 高雄6日電
海保署6日透過新聞稿指出，2021年3月15日在台中市查獲100支鯊魚劍及624顆鋸鰩吻部牙齒，經查業者在網路拍賣網站公開販售，台南地方檢察署今年9月依違反野生動物保育法規定，對業者提起公訴。（海保署提供） 中央社
海保署6日透過新聞稿指出，2021年3月15日在台中市查獲100支鯊魚劍及624顆鋸鰩吻部牙齒，經查業者在網路拍賣網站公開販售，台南地方檢察署今年9月依違反野生動物保育法規定，對業者提起公訴。（海保署提供） 中央社

海委會海保署今天提醒，常用於民俗信仰中的法器「鯊魚劍」，是由保育類「鋸鰩」鼻鋸加工製成，違法買賣最高可處6月以上5年以下徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

海保署今天透過新聞稿指出，2021年3月15日在台中市查獲100支鯊魚劍及624顆鋸鰩吻部牙齒，經查業者在網路拍賣網站公開販售，台南地方檢察署今年9月依違反野生動物保育法規定，對業者提起公訴。

鋸鰩主要棲息於全球熱帶、亞熱帶的淺海，台灣周邊海域也曾出現過尖齒鋸鰩。海保署說明，鋸鰩為軟骨魚類，吻部延長，兩側有齒狀突起，長相類似鯊魚；但不同的地方是鋸鰩身體扁平，吻部上沒有肉質觸鬚，比較接近鱝類。

鯊魚劍常被用於民俗信仰中「乩童」、「廟會」的法器；海保署表示，鋸鰩的吻部被視為收藏品或傳統藥材，因信仰需求，過去台灣漁船從遠洋帶回鋸鰩鼻鋸（吻部），成了鯊魚劍的大宗來源。

海保署表示，鋸鰩性成熟年齡晚，胎仔數少，屬於繁殖力較低的動物，容易因污染或人為濫捕而滅絕。

2007年瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）將鋸鰩列為附錄一，原則上禁止國際間貿易，台灣在2008年將鋸鰩科所有種（Pristidae spp.）列為保育類野生動物，而後2013年世界自然保育聯盟（IUCN）也將鋸鰩列為瀕危物種。

海保署表示，依據野生動物保育法第35條及第40條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。

海保署呼籲民眾切勿買賣保育類動物產品，民眾如有發現違法情事，可提供照片、影片或相關事證，向地方保育主管機關、海保署或撥打海巡署「118」專線檢舉，共同守護珍貴的海洋保育類野生動物。

鯊魚 保育類野生動物

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