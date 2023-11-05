國內腦科學研究新的契機 台灣腦庫成立創重要里程碑

台灣腦庫今正式揭牌，為國內腦科學研究開展的重要里程碑。台大副校長張上淳表示，台大2017年起，從無到有、歷經6年艱辛努力，建立國內第一個腦庫，而「這是台灣的腦庫，不是台大的腦庫。」腦庫是蒐集國人往生後的腦神經組織，作為研發神經退化疾病的藥物，如失智症、帕金森氏症，在先進國家的腦科學研究，是國力強弱的指標之一。

腦庫成立分為兩個階段，第一為2017至2019年，為腦庫評估與規畫，重點在尋求成立腦庫法源依據。台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝蒼松，帶領同仁奔走在不同政府機關，尋求解決方案，經過3年多努力，於2019年衛福部做了行政解釋，讓腦庫成立有了法源依據。

2020至2023年為第二階段，包括文件、制度建立，人員培訓，以及腦庫實體工程。但「人體生物資料庫管理條例」的相關規範、文件等，都是病人手術後「剩餘檢體」的收集。而腦庫是病友往生以後，才能取腦作病理診斷與研究，因此所有文件，都需要重新修改與調整。

這一階段，台大同時禮聘、請教國外腦庫專家，以國際標準，建置腦庫的硬體工程。神經病理醫師的診斷是腦庫成功的關鍵，台大醫院因此選送神經病理醫師至國外知名腦庫進修。

「今年6月衛福部通過，台大可成立腦庫後，終於放下心裡的大石頭及重擔。」張上淳說，腦庫揭牌後，對國內腦科學研究來說，是一個契機、機會，將可以跳躍式的進行研究，對腦疾病有更多的了解，並尋找新的治療方式，幫助更多病友。

「腦庫計畫是大愛的計畫。」謝蒼松說，30年前開始，包括病友、醫師、學界等，陸續提議建立腦庫，今正式揭牌。未來腦庫將收集罕見疾病、神經退化疾病及正常人腦神經組織，提供給全國腦科學研究團隊，作為探究疾病機制、研發藥物用途。

謝蒼松指出，先進國家的腦庫是由政府依醫療科技政策成立，台灣腦庫則為病友主動捐腦的大愛，感動學界、醫界及政府。台灣腦庫今揭牌，象徵新階段的開始，台大會與國內外各研究團隊合作，以腦庫厚植腦科學研究的根基，並發展腦疾病新穎治療藥物。

依先進國家經驗，台灣腦庫永續經營，需得到政府持續經費支持，讓腦庫可以茁壯發展。謝蒼松說，期望政府可以給予經費支持，讓腦庫可以順利運作。

台灣腦庫成立後，學者期盼政府可以給予經費的支持。衛福部長薛瑞元說，「當然會支持」，腦庫是以研究為導向，不以移植為目的，這是不一樣的機制，原因是全球目前尚未有大腦移植技術，而捐贈者為捐出大腦供學術研究，此類似人體資料庫概念。

薛瑞元表示，支持腦庫有兩大方向，第一、為維持腦庫運作，衛福部每年會編列一定預算，加以支持；第二、對於學界提出有意義的大腦研究，政府於科技計畫都會給予支援。經費將視科技預算分配，且需要國科會、立法院通過預算，而還不清楚預算額度。