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全台最早楓紅！杉林溪山林變色美炸了 民眾搶拍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供

時序步入深秋，又到賞楓季節，南投杉林溪森林生態園區因日夜溫差大，楓葉迅速轉紅，水杉林也轉為金黃色，進入最佳遊賞期，搶先成為國內第一個賞楓景區，吸引不少民眾搶拍；奧萬大因受風災重創，現階段僅開放團客預約賞楓。

杉林溪森林生態園區指出，園區內種植青楓約3000棵、紫葉槭約1000棵、楓香800棵，正因栽種楓樹種類多元且範圍廣大，每年入秋一片楓紅，而今年隨中秋節過後首波東北季風報到，山區日夜溫差明顯變化，楓樹自10月下旬陸續轉紅。

其中，紫葉槭變色速度最為快速，目前已經轉為鮮紅色，也讓杉林溪成為國內第最早的賞楓景區；除了楓紅，800棵黃金水杉和大小銀杏130棵也隨氣溫下降，開始變為金黃色，與山景綠水相互映襯，吸引民眾搶拍，捕捉這最美的秋季時分。

園方表示，杉林溪紫葉槭已經紅到爆，水杉也開始轉為金黃色，今年還有全新規畫設計的賞楓景觀區，並從昨天（4日）起每晚6時10分有免費賞螢解說導覽、晚上7時30分星空導覽及天文望遠鏡觀察體驗，民眾可把握時間上山遊憩。

而享「楓的原鄉」美名的奧萬大國家森林遊樂區，楓紅狀況通常較慢，更因今年8月受到卡努颱風重創，園區受災嚴重，對外交通一度中斷，之後封園持續整修。如今已進入賞楓季，不少民眾關注能否像往年一樣入園欣賞楓林山景。

林業署南投分署表示，考量奧萬大園區仍有施工需要，按復建進度採分階段開園，第一階段已於本月起開放試營運，接受預約2天1夜套裝遊程團客；第2階段預計明年3月1日起輕度開園，採總額管制，後續仍會視復建進度滾動式調整。

南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態渡假園區，楓葉迅速轉紅，已進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林生態園區提供

賞楓 奧萬大

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