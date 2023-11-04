快訊

新竹男欠稅22萬不敢繼承市區房產 稅務局出手翻轉結局

陸生交換來台1個月親曝兩岸差異 這點她直誇「超讚！」

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父車禍亡遺愛助他人重生 她在父親節簽器捐卡紀念爸爸

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
捐贈者高先生的太太（中）和4名子女出席捐贈感恩會。記者賴昀岫／攝影
捐贈者高先生的太太（中）和4名子女出席捐贈感恩會。記者賴昀岫／攝影

台北榮總今天上午舉辦器官捐贈感恩會，捐贈者代表鄭小姐說，當爸爸被推進手術室時，她想的是，「他無法重生，但有其他人可以」；另名捐贈者代表高小姐則說，家人在父親發生車禍後24小時內決定器捐， 而一直有器捐念頭的她，也在今年父親節簽署器捐卡，來懷念爸爸。

北榮今天舉辦「心傳真愛-112年器官捐贈感恩會」，北榮院長陳威明說，歷年捐贈器官及組織的人數已達964位，北榮也將捐贈者芳名錄融入交趾陶設計中，並擴展其意義轉型為大德曰生紀念園區。「大德曰生」出自易經繫辭：「天地之大德曰生」，因為天地間最大的恩澤就是賜予生命，表達出捐贈者捐出受之於父母的器官，使受贈者重生或回復健康。

捐贈者高先生今年7月因車禍離世，他的太太、哥哥和4名子女今天出席活動，長女說，家屬在事發後24小時內決定器捐，原本想全數捐出，但部分器官因車禍受損嚴重，最後捐出了眼角膜、肝臟、腎臟。

高小姐說，考量媽媽的心情比較難接受，所以主要由她和手足做決定，媽媽雖順著孩子的決定沒有反對，但事後感覺到媽媽很傷心，因為覺得爸爸要多挨好幾刀、會很痛。

高小姐表示，家裡前陣子剛辦完父親的「百日」，而她在今年的父親節也簽署了器官捐贈卡，因為已經有這樣的想法就趕快去做，畢竟生命無常，且恰逢父親節，也能藉此懷念爸爸。

另1名捐贈者鄭先生的女兒則分享，父親喜歡下棋、看棒球、種菜、逛天母廣場，他是個有老經驗的冷氣師傅，雖然主要是修冷氣，但冰箱洗衣機那些也都難不倒他，事發前一天才開心跟她說，接下來小孫子洗澡等事情都由他處理。

然而，隔天中午鄭先生和太太在騎車買午餐的路上發生車禍，夫妻身受重傷、分送不同醫院急救。鄭先生送醫時已無呼吸心跳、頸椎脊髓嚴重損傷，搶救後呈現腦死狀態；鄭太太則因腿部嚴重開放性骨折，於醫院接受骨骼移植及重建手術。

鄭小姐說，爸爸過去也會將汰舊機體中的好零件保存下來，再安裝到另一個需要替換修繕的機體內，再加上他認為人生就是「生不帶來、死不帶去」，相信父親也會支持， 最後捐出肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、皮膚、骨骼、肌腱、韌帶，「知道他無法重生，但有其他人可以」，身為捐贈者跟受贈者家屬，她想跟捐贈者們的家屬說，「我們的家人是溫暖的光、無所不在，照亮我們也照亮受贈者們一家。」

捐贈者家屬鄭小姐（右）與受贈者趙女士（左）。圖／台北榮總提供
捐贈者家屬鄭小姐（右）與受贈者趙女士（左）。圖／台北榮總提供
北榮院長陳威明說，歷年捐贈器官及組織的人數已達964位。記者賴昀岫／攝影
北榮院長陳威明說，歷年捐贈器官及組織的人數已達964位。記者賴昀岫／攝影
北榮大德曰生紀念園區。圖／台北榮總提供
北榮大德曰生紀念園區。圖／台北榮總提供

器官捐贈 爸爸 車禍 家人

延伸閱讀

影／回收婚紗衣物巧手創意重生 20多位素人走秀驚豔

秀峰扶輪社送愛心 助汐止信望愛教會音樂教室重生

慘還是她慘！朴敏英罹癌「老公出軌閨密還滅口」　重生後黑化虐渣，毀三觀新劇主演出爐

死亡直播全都錄！男子欲重生二次受洗 全身浸水中溺斃無人理

相關新聞

3日晚上7點50分進站！北捷第130億旅客出爐 可免費搭捷運一年

台北捷運第130億旅客在11月3日晚上7點50分出爐。北捷表示，該位乘客是在該時段於板南線忠孝復興站進站，松山新店線新店...

影／大武崙越界罰1萬5 玩家集體下水越警戒線抗議海禁

基隆市大武崙沙灘海域8月發生1日3人溺水死亡慘劇，市府拉近原有警戒線，上月26日本報獨家直擊2名立槳男子超越警戒線玩水，...

北市聯醫健檢報告要Open book找答案 王欣儀批不便民

預防醫學健康意識抬頭，不少人會定期身體健康檢查，台北市立聯合醫院一年自費健檢數近2萬件，議員接獲反映，聯醫健檢會提供報告...

全國逾萬人等器官移植 醫：台灣「這點」輸歐美

目前全國各醫院器官待移植者，有1萬905人，需求前3名依序為腎臟、肝臟和眼角膜。台北榮總外科部移植外科主治醫師林釀呈說，...

爭國道路權、停車權益 號召5千重機及機車26日包圍交通部

國內大型重機數量逐年攀升，今年截至9月，國內共有24萬8316輛大型重機，為2018年近2倍。中華民國大型重機經營同業全...

高端百劑流感疫苗打完、年輕人敲碗 高端：加碼100劑

高端前天公布與台中施勝桓小兒科診所合作，免費提供100劑高端流感疫苗給不具公費資格的19到49歲的年輕族接種，接種踴躍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。