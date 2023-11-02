菲律賓連體嬰20年前來台分割 今錄取慈濟科大盼當白衣天使

位於花蓮的慈濟科技大學，今年首度招收四技護理外籍專班，30名來自菲律賓、印尼和泰國的境外生，透過中文、英文、數學考試和面試，獲得錄取，可得到全額助學金。其中一對來自菲律賓的姊妹，出生時是連體嬰，20年前曾跨海來台，在慈濟醫院動了6個小時手術，順利分割獲得新生，兩人都希望成為護理師，和慈濟人一樣到處義診，幫助病患。

慈濟科大配合新南向政策，今年9月招收第一屆日間部四技護理外籍專班，採公費全額助學制度，給予30名學生學雜費、住宿、伙食、服裝、書籍、寢具補助，學期間每月還可領取5000元的零用金，連入境的機票、簽證、體檢費用都不用錢，平均一名學生在校就讀5年，可獲得慈濟醫療體系補助91萬餘元。

但學生的求學壓力也不小，校方表示，第一學期採全英文授課，再依中文程度高低採華語文分班教學，且1年後必須考取華語文能力測驗（TOCFL）A2級證明，否則就得取消公費資格，淘汰回國。專業學科部分比照台灣生，得修足畢業門檻133學分，大二起全部改採中文授課，以通過護理師證照國考為目標；畢業後將分發至慈濟醫療體系，必須服務5年。

來台的30名外境生，以菲律賓最多，有28人，另外兩名來自泰國和印尼。其中有9位屬經濟弱勢，是10年前海燕颱風侵襲時，無家可歸的災民第二代。

來自菲律賓的雙胞胎姊妹王慈恩（Rachel Frances Banatao）、王慈愛（Lea Grace Banatao），一出生就是連體嬰，2003年透過當地慈濟人的協助，由媽媽瑪莉塔（Marieta Awel）帶著兩個女兒跨海來台求診，接受6個小時的手術，順利分割，重獲新生。

20年後，王慈恩、王慈愛以優異的表現，錄取慈科大第一屆四技護理外籍專班，再度來到台灣。兩人的母親瑪莉塔是慈濟委員，今年5月因淋巴癌過世，兩人說，母親一直鼓勵她們，不能只是單純接受幫助，還要好好讀書，以後有能力也要幫助別人，她們很感恩慈濟，不只讓她們能像正常人一樣生活，而且從托兒所到高中畢業，都受到慈濟獎助學金，姊妹倆從小立志當護理師，就是想和慈濟人一樣，到處義診幫助需要的人。