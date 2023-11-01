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保久乳經高溫殺菌喝不到鈣質？與鮮奶差在哪 食藥署說明白

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
左至右分別為，保久乳做成的調味乳、鮮乳做成的調味乳與鮮乳，常常因為標示不明確造成消費者混淆。記者蘇健忠／攝影
左至右分別為，保久乳做成的調味乳、鮮乳做成的調味乳與鮮乳，常常因為標示不明確造成消費者混淆。記者蘇健忠／攝影

國人常飲用保久乳或鮮奶補充鈣質，網路流傳，保久乳經高溫殺菌，連帶鈣質也一併流失，鈣質含量比鮮奶低。衛福部食藥署表示，保久乳使用的超高溫瞬間殺菌(UHT)，不會使牛奶含鈣量減少，依食藥署食品營養成分資料庫數據，保久乳和鮮奶的含鈣量相差無幾。因此，喝保久乳還是可以攝取到鈣質，國人不用擔心。

食藥署於最新一期的「食藥闢謠專區」指出，牛奶中的鈣質，是相對耐高溫的營養素，不會因為高溫瞬間殺菌過程，而有鈣質營養流失的狀況。不過，保久乳雖然可以常溫保存長達半年以上，仍建議需儲存在陰涼處，避免陽光曝曬與高溫環境，才能保持穩定的品質，，喝得更安心。

牛奶是國人非常喜愛的飲品之一，但同樣是牛奶，為何鮮乳必須冷藏保存，且效期只有幾星期，而保久乳卻可以在室溫中放好幾個月呢？關於這個疑惑，食藥署曾邀請台大動物科學技術學系教授陳明汝說明，乳品能「保久」，殺菌步驟是關鍵。

陳明汝說，鮮乳跟保久乳的原料同樣是乳牛分泌的生乳，但製作過程不同。鮮乳使用「巴氏殺菌（巴斯德殺菌）」的方式將牛奶殺菌，此殺菌方法的加熱溫度較低，只可殺死讓人致病的壞菌，但其他微生物仍可存活，因此鮮乳需要冷藏且保存期限短。而保久乳在製作時，會將牛乳中的微生物與孢子全部殺滅，使微生物無法繼續生長，因此可以長期存放。

鈣質 牛奶

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