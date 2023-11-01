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固化掩埋浪費空間 環境部新增2方式處理石棉瓦
早年建築物常用石綿瓦為屋頂及側邊建材，但石綿纖維飛散易致吸入危害風險，現行僅能固化掩埋，為加強建築物拆除產出石綿瓦廢棄物貯存、清除及處理的管理，環境部今公告修正相關辦法，參考國外處理技術實績，增加「熱處理」及「化學處理法」等中間處理方式，以強化石綿瓦廢棄物管理並拓展去化途徑。
環境部表示，本次修正重點為規範建築物拆除後石綿瓦廢棄物經濕潤處理後，以雙層塑膠袋盛裝，置於堅固的容器，得認定為一般事業廢棄物，另外，配合公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法已刪除「清理機構」規定，修正「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第四條之一、第二十九條。
環境部說明，目前石棉瓦廢棄物處理方式為固化掩埋，雖無安全疑慮，但耗損空間及資源，為發展石棉瓦廢棄物處理技術，參考國外處理技術實績，以高溫破壞石綿纖維，或藉由化學處理進行改質，使石綿結構發生改變，因此增加熱處理及化學處理法等中間處理方式，以強化石綿瓦廢棄物管理並拓展去化途徑。
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