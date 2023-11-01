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台灣虎航桃園-高知航線今首航 直飛坂本龍馬故鄉

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航準備了首航限定明信片當作首航禮，送給搭乘首航航班的旅客。圖／台灣虎航提供
台灣虎航準備了首航限定明信片當作首航禮，送給搭乘首航航班的旅客。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今天（11日）正式開航桃園-高知航線，首航班機IT-250於上午9點16分從桃園國際機場起飛，凡搭乘首航班機的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

台灣虎航表示，董事長陳漢銘為表達對桃園-高知航線的重視，今天親自搭乘首航班前往高知龍馬機場參與當地的首航儀式，並向高知縣知事濱田省司表達相當看好此航線後續的潛力，共同期許兩地的觀光資源能藉直航之便相互進行交流。

陳漢銘指出，位於四國的高知，擁有豐富的文化底蘊和歷史遺產，除了有日本百大名城的高知城外，更是日本近代革新英雄坂本龍馬的故鄉，不只日本人很崇拜他，也有不少台灣人特別前往朝聖。藉由直航之便，只要2.5小時就可以抵達，相信勢必可以帶動台日兩地民眾的旅遊意願。

台虎表示，邁入11月，正是賞楓好時機，高知位於四國最南端，也是台灣虎航首個直飛四國的航點，飛日本的第17個航點。桃園-高知航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT-250，每周三、六的上午8點40分自桃園機場起飛；回程航班編號IT-251，每周三、六的下午2點整自高知龍馬機場起飛，提供民眾最輕鬆便利的飛航服務。

搭乘首航班機的旅客開心與組員合影留念。圖／台灣虎航提供
搭乘首航班機的旅客開心與組員合影留念。圖／台灣虎航提供
高知縣觀光振興部部長山脇深（左三）、台灣虎航董事長陳漢銘（右三）、交通部觀光署駐大阪辦事處主任洪維良（右二）等長官共同進行開航慶祝儀式。圖／台灣虎航提供
高知縣觀光振興部部長山脇深（左三）、台灣虎航董事長陳漢銘（右三）、交通部觀光署駐大阪辦事處主任洪維良（右二）等長官共同進行開航慶祝儀式。圖／台灣虎航提供

桃園機場 台灣虎航 航班

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