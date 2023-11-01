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家人很多都抽菸 21歲男曝醫師宣告「剩1個肺」當場痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
21歲男子述說一段抗癌歷程，表示不抽菸的他，長出了一個15公分大小的腫瘤。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
21歲男子述說一段抗癌歷程，表示不抽菸的他，長出了一個15公分大小的腫瘤。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名平日喜歡爬山、騎腳踏車等戶外運動的21歲男子，在《Dcard》上述說一段抗癌歷程，讓人不捨。原PO表示不抽菸的他，肺長出了一個15公分大小的腫瘤，他仔細推敲原因：「我家人有很多都有抽菸，不知道是不是有影響到」，他勇敢抗癌，PO出4個月來的治療過程，呼籲大家要好好愛護身體。

一名21歲的男大生在《Dcard》PO文表示，今年7月初因胸痛就醫，透過肺部X光檢驗發現一邊的肺白了一大片，當時還以為是肺炎，立刻轉診，在一連串的檢查後，醫師診斷為縱膈腔生殖細胞腫瘤第4期，且腫瘤達15公分大小，須做化療控制，等到排到化療時，腫瘤擴大到20公分大小，在經歷3次化療後也只能「持平」。

原PO坦言，當醫師告訴他即便出院，往後也只剩下一邊的肺，另一邊白掉的已失去功能，讓他當場痛哭，也憂心年紀輕輕的他，會不會哪一天復發死亡；他也透露，在治療過程中，感謝還有家人、朋友和醫護人員一路相挺，讓他才能走到現在。

因為平日不抽菸，他也驚覺是不是好幾位家人都有抽菸才被影響到。

網友為原PO加油打氣，「加油，不知道該說什麼，但是努力過完人生吧，誰也不知道死了會去哪，把握時間」，有人也提醒原PO：「有的時候爬山要挑環境，有的山上離都市很近 可能難免會有空污（pm2.5或是霧霾），這種的話一般口罩攔不住，分子太小」。

有網友呼籲癮君子千萬不要製造二手菸給別人，「保護自己、保護別人，也保護錢包」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

腫瘤 大學生 Dcard 霧霾

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