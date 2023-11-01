新竹市37位佛心醫護到宅照護長輩 減輕家屬負擔

「羅興邦家庭醫學科診所」醫師羅興邦，竹市服務看診30餘年，除服務診間看診的病人，還利用休息及其餘時間奔波到長照個案家中，「羽居家護理所」護理師蔡嘉文也跟著進入長照家庭。新竹市衛生局指出，已有37位醫護人員加入照護方案，有效提升失能者就醫可近性及減輕家屬負擔。

羅興邦表示，有些個案獨居或不方便出門，疾病導致身體障礙和限制，很難外出看診，身體不舒服，拖了二、三個月都無法接受適當的評估和治療，透過家訪經由醫師評估，可即時建議家屬或單位做處理，得到適切照護。

蔡嘉文隨著羅醫師進入長照家庭，透過評估個案的步態、言語、生活型態，再進階到健康情形、用藥狀況、檢測身體指數，給予適當的調整和衛教，溝通解決許多照護層面的問題。蔡嘉文表示，聽到長者因為給予適當調整及加入醫療照護，提升生活品質及自我照護能力，使家屬照護變得輕鬆許多，開心能為失能家庭盡一份心力。

新竹市政府配合衛福部推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，提供到宅醫療服務，市長高虹安表示，此方案讓家中有失能個案或因疾病而就醫不便的民眾，能夠提出居家醫療照護需求，經評估後，由專業的團隊提供到宅醫療服務，打造「健康安心」的幸福城市。

衛生局長陳厚全表示，居家失能個案家庭醫師照護方案是由基層醫療院所的醫師及護理人員，就近提供社區中居家失能個案健康及慢性病管理服務，並由家庭醫師開立長期照護醫師意見書，提供長照醫事服務建議，協助長照服務人員更了解個案的狀況及照顧時的注意事項，以建立醫療與長照結合的服務模式。