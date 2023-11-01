登革熱防疫 高市議員質疑只剩噴藥一招？

登革熱疫情延燒，高雄市已破1200餘例，藍綠多名議員昨都關切多個里重複噴藥，民怨四起，質疑衛生局防治登革熱僅剩噴藥一招？台南市已頒布噴藥區域若查無孳生源，即免重複噴藥，高雄能否比照？衛生局長黃志中坦承防治登革熱還有精進空間，但專家建議持續噴藥防治，即日起1樓及其他室內均採噴霧罐噴藥。

高雄市議員黃香菽說，6月至今高市登革熱逾1222例，不少人抱怨已被噴藥3、4次，住家家具噴藥前需包膠帶，噴藥當天需請假，噴藥若有用，為何噴過藥區域仍有感染；議員陳美雅也說，上課時間進校園噴藥，家長擔心影響兒童健康。

議員白喬茵指出，市民反映噴藥後家中寵物中毒，台南登革熱病例比高雄多，9月29日已決策，確診家戶只要查無孳生源就不再噴藥，高雄難道不能比照？議員鍾易仲則認為，高雄登革熱疫情明顯失控，還調度化學兵、長照人員協助，只剩噴藥一招？

黃志中表示，今年登革熱疫情是多點散發，通報20個個案卻分布在18個里，但只要認定屬同波感染就不會再噴藥。另專家評估，噴藥滅蚊生物檢定監測高雄市防疫策略是有效的。

衛生局表示，即日起，緊急防治當日經稽查人員查核，住家室內外若無孳生源，或堆積雜物、資收物等影響噴藥滅蚊成效，1樓「回復」與室內其他空間一樣以噴霧罐噴藥。