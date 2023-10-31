9旬退休校長分享長壽祕訣 與糖尿病和平共存34年

曾是國小校長的劉祿德已92歲，至今出書、寫專欄不倦，還擔任法院調解委員，儼然退而不休典範；82歲時從校長兒子手中接下碩士學位，更成佳話。他今天透露，與糖尿病和平共存，是長壽祕訣。

劉祿德說話中氣十足，挺拔身形令人難以相信竟已92歲高齡。他今天現身糖尿病衛教記者會，分享58歲那年確診糖尿病後，「這場意外」如何改變了他的人生。

「我不覺得是負面影響。」他笑說，反而讓他正視身體健康，更加注重生活起居，妻子陪他看醫生、一起運動、調整飲食，給予滿滿的支持與陪伴，他慶幸自己活得更健康快樂，與糖尿病和平共存34年是長壽祕訣。

「人生80才開始」是劉祿德最佳寫照，他栽培家中子女取得碩博士學位，因期許成為楷模，80歲時甄試上屏東教育大學文創所，2年後從他的兒子、時任屏教大校長劉慶中手中接下學位證書，父子檔校長同台，一時成為教育史上佳話。

劉祿德10多年前開始打胰島素，雖然現在已邁入耄期之年，他自嘲除了滿頭白髮，身體沒有任何走樣，除了繼續讀書、寫專欄，也可以自行開車到診所取藥，經常到處旅遊。

台灣平均每10人就有1人罹患糖尿病，台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，「糖尿病只要好好控制，平均餘命可與常人無異」，但部分病友對藥物存在錯誤觀念，例如認為西藥長期服用會傷腎，或是擔心打了胰島素就無法脫離。

慢性病照護絕不是醫療為主，「病人自我照護管理」才是重中之重。中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，基層診所除了距離近、就醫方便外，也具有周全性、協調性，一旦發現糖尿病友有大小血管疾病、併發症等問題時，可適時轉介。