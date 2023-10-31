快訊

日本埼玉醫院槍擊！槍手逃到郵局挾持人質 與警方對峙中

羅生門？「羅姓藝人」遭兔女郎控偷拍性騷 目擊網友還原過程：男方很有禮貌

9旬退休校長分享長壽祕訣 與糖尿病和平共存34年

中央社／ 台北31日電

曾是國小校長的劉祿德已92歲，至今出書、寫專欄不倦，還擔任法院調解委員，儼然退而不休典範；82歲時從校長兒子手中接下碩士學位，更成佳話。他今天透露，與糖尿病和平共存，是長壽祕訣。

劉祿德說話中氣十足，挺拔身形令人難以相信竟已92歲高齡。他今天現身糖尿病衛教記者會，分享58歲那年確診糖尿病後，「這場意外」如何改變了他的人生。

「我不覺得是負面影響。」他笑說，反而讓他正視身體健康，更加注重生活起居，妻子陪他看醫生、一起運動、調整飲食，給予滿滿的支持與陪伴，他慶幸自己活得更健康快樂，與糖尿病和平共存34年是長壽祕訣。

「人生80才開始」是劉祿德最佳寫照，他栽培家中子女取得碩博士學位，因期許成為楷模，80歲時甄試上屏東教育大學文創所，2年後從他的兒子、時任屏教大校長劉慶中手中接下學位證書，父子檔校長同台，一時成為教育史上佳話。

劉祿德10多年前開始打胰島素，雖然現在已邁入耄期之年，他自嘲除了滿頭白髮，身體沒有任何走樣，除了繼續讀書、寫專欄，也可以自行開車到診所取藥，經常到處旅遊。

台灣平均每10人就有1人罹患糖尿病，台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，「糖尿病只要好好控制，平均餘命可與常人無異」，但部分病友對藥物存在錯誤觀念，例如認為西藥長期服用會傷腎，或是擔心打了胰島素就無法脫離。

慢性病照護絕不是醫療為主，「病人自我照護管理」才是重中之重。中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，基層診所除了距離近、就醫方便外，也具有周全性、協調性，一旦發現糖尿病友有大小血管疾病、併發症等問題時，可適時轉介。

糖尿病 專欄

延伸閱讀

長壽最佳步數不是1萬步？ 歐洲研究：走「這個步數」可降低死亡風險

65歲以上注意！老年糖尿病人死亡率1.27倍 3類運動助延長壽命、減緩併發症

美70萬人研究：40歲養成8個老生常談長壽習慣 全有用？

世界最長壽的狗：31歲 Bobi 過世，葡萄牙鄉村裡的長命狗故事

相關新聞

肺癌用藥給付嚴苛 醫師：難參加臨床試驗、病友陷復發恐懼

肺癌連年高居台灣癌症死亡率首位，多項已被列入國際治療指引的標準治療，健保均不予給付，或設下嚴苛條件，只有少數病人能夠用藥...

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

萬聖節竟與節氣相關？ 天文館曝源自兩千多年前西方文明

一年一度萬聖節到來，近期各地陸續辦活動，台北市天文館今天表示，萬聖節由來是兩千多年前居住在愛爾蘭的凱爾特人，認為這天是秋...

男童流感重症住加護病房3天 公費疫苗施打率台北台南落後

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人次為7萬4743人次，已連續三周呈下降趨勢，但仍高於前四年同期；流...

詩人楊澤自導自演「新寶島曼波」 童子賢：兩種人別來看

詩人楊澤自編自導自演的文學紀錄片「新寶島曼波」今天下午舉行首映。這是「他們在島嶼寫作」第三系列的壓軸之作，出品人、和碩董...

檢舉、記點新制惹怒職業駕駛包圍抗議 交通部：廣納意見檢討

交通部6月30日起恢復人行道、行人穿越道違停檢舉，記點新制也加嚴至1年滿12點即吊扣駕照2個月，引發職業駕駛不滿。全國汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。