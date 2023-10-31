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1個月被記7點！職業駕駛不滿檢舉、記點新制包圍交通部

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
擔任計程車司機40多年的阿亮近一個月就收到6張罰單，累計被記7點，還須繳納6800元罰鍰。記者周湘芸／攝影
擔任計程車司機40多年的阿亮近一個月就收到6張罰單，累計被記7點，還須繳納6800元罰鍰。記者周湘芸／攝影

交通部6月30日起恢復人行道、行人穿越道違停檢舉，記點新制也加嚴至1年滿12點即吊扣駕照2個月，引發職業駕駛不滿，認為道路設計不完善，沒有適當停車空間被迫違規，更有駕駛短短1個月就被記7點。全國汽車駕駛人權益聯盟今動員數十輛計程車、遊覽車包圍交通部抗議，盼廢除檢舉制度，針對臨時載客上下車、上下貨以勸導取代舉發。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，執法是加強改善道路交通安全的最後有效手段，交通部在前端的工程和教育都還沒做得很完善，且沒有配套措施情況下，嚴格執法。駕駛在先天不足的道路上無法不違規，又用檢舉記點的方式懲罰駕駛，實屬不合理，駕駛開車出門總是心驚膽跳，還要擔心後面是否有「檢舉蟑螂」出現。

劉鴻樟指出，記點及檢舉兩大制度已嚴重影響司機生存權，檢舉人一張照片定司機生死實在不合理，希望交通部將民眾檢舉制度予以廢除，讓執法權回歸員警。至於記點方面，針對臨時載客上下車、上下貨，在不影響交通安全情況下，根據道路交通管理處罰條例的處理細則，也應以勸導取代舉發。

擔任計程車司機40多年的阿亮近一個月就收到6張罰單，累計被記7點，還須繳納6800元罰鍰，加上先前已被記的2點，只要再3點就會被吊扣駕照2個月。他無奈表示，開車這麼久以來第一次遇到這種狀況，甚至有同一地點被檢舉2次，光8月的罰鍰金額就高達1萬多元，已不知道怎麼生存，連吃飯都成問題。

主要跑雙北地區的葉姓計程車司機也說，今年6月恢復檢舉制度後，收到罰單的頻率明顯增加，有些長者、行動不便者路邊攔車，總不可能要求他們走到有黃線的地方再攔。若遇上檢舉達人針對，平均一個月被抓6次就會被吊扣駕照2個月，跑越多風險越大，若不能開車2個月，約減少10至12萬元收入。

計程車駕駛頻繁被檢舉，進一步申訴也無果。記者周湘芸／攝影
計程車駕駛頻繁被檢舉，進一步申訴也無果。記者周湘芸／攝影
全國汽車駕駛人權益聯盟今動員數十輛計程車、遊覽車包圍交通部。記者周湘芸／攝影
全國汽車駕駛人權益聯盟今動員數十輛計程車、遊覽車包圍交通部。記者周湘芸／攝影

計程車司機 交通部 駕照

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