聽新聞
test
0:00 / 0:00
合歡山遊客注意！自行車登山王賽今登場 道路封閉管制看這查
台灣自行車KOM登山王挑戰賽今天舉行，公路局說，台8線中橫（太魯閣至大禹嶺）及台14甲線合歡山路段實施道路封閉管制措施。
賽事路線於今天上午6時由花蓮縣新城鄉七星潭出發，途經縣道193線（七星潭至三棧）、台9線（北埔至新城）、台8線（太魯閣至大禹嶺）及台14甲線（大禹嶺至武嶺）等路段。
公路局說，賽事行經路線除「台9線北埔至新城」不實施道路封閉管制交通外，其餘路段均採時段性的道路封閉管制措施。
台8線管制範圍為187k+789~110+174（太魯閣大橋南端路口至大禹嶺）路段，管制時間為今天上午6時30分至中午12時。
台14甲線管制範圍為41k+668~32+781（大禹嶺至合歡山遊客中心）路段，管制時間為今天上午8時30分至下午1時。
公路局說，另實際道路封閉管制解除時間，將配合活動車隊收關後採分段機動解除方式辦理，籲請用路人於出發前做好行程規畫與車輛檢查，避開管制時段，以免影響旅程時間與遊興。
公路局說，行經山區道路請小心慢行、注意路況與沿線交通可變資訊系統（CMS）推播之資訊，小心駕駛，並請並可充分應用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言