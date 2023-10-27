合歡山遊客注意！自行車登山王賽今登場 道路封閉管制看這查

台灣自行車KOM登山王挑戰賽今天舉行，公路局說，台8線中橫（太魯閣至大禹嶺）及台14甲線合歡山路段實施道路封閉管制措施。

賽事路線於今天上午6時由花蓮縣新城鄉七星潭出發，途經縣道193線（七星潭至三棧）、台9線（北埔至新城）、台8線（太魯閣至大禹嶺）及台14甲線（大禹嶺至武嶺）等路段。

公路局說，賽事行經路線除「台9線北埔至新城」不實施道路封閉管制交通外，其餘路段均採時段性的道路封閉管制措施。

台8線管制範圍為187k+789~110+174（太魯閣大橋南端路口至大禹嶺）路段，管制時間為今天上午6時30分至中午12時。

台14甲線管制範圍為41k+668~32+781（大禹嶺至合歡山遊客中心）路段，管制時間為今天上午8時30分至下午1時。

公路局說，另實際道路封閉管制解除時間，將配合活動車隊收關後採分段機動解除方式辦理，籲請用路人於出發前做好行程規畫與車輛檢查，避開管制時段，以免影響旅程時間與遊興。

公路局說，行經山區道路請小心慢行、注意路況與沿線交通可變資訊系統（CMS）推播之資訊，小心駕駛，並請並可充分應用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。