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健康主題館／糖尿病控制不佳 失智易上身

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
想要穩定控制血糖，除了監控血糖、定期服藥，一定要養成均衡營養、規律運動的好習慣。圖／123RF
想要穩定控制血糖，除了監控血糖、定期服藥，一定要養成均衡營養、規律運動的好習慣。圖／123RF

● 胰島素阻抗會降低大腦血糖代謝功效

● 血糖波動大，恐加劇神經功能損傷

衛福部桃園醫院腦神經內科主治醫師江俊宜。圖／WaCare遠距健康提供
衛福部桃園醫院腦神經內科主治醫師江俊宜。圖／WaCare遠距健康提供
糖尿病屬於全身性疾病，被稱為「百病根源」，雖沒有立即致命的危險，但長期血糖控制不當，易引起許多併發症，包括大小血管及神經病變，甚至失智上身。衛福部桃園醫院神經科主治醫師江俊宜表示，糖尿病危害健康至深，尤其血糖忽高忽低，會造成器官組織功能損害甚大。

研究發現，糖尿病患者是罹患失智症的高風險群，其致病機轉包括高血糖、低血糖、胰島素阻抗、慢性發炎等。江俊宜說，患有第二型糖尿病的長者，會因輕度認知功能障礙明顯感覺記憶力、判斷力變差，影響日常生活。糖尿病患者常因為胰島素進入大腦形成具損害性的蛋白質，產生大腦皮質變薄狀況，若不治療改善，將會進展成失智症。

高血糖 讓身體處於發炎狀態

高血糖會讓身體長期處於發炎狀態，血管壁變得脆弱，無法順利輸送足夠養分到各器官，產生各種病變。糖尿病控制非常重要，但血糖並不是愈低愈好，當血糖過低時（低於70mg/dl），會出現手腳無力、頭暈、心悸、發抖、冒冷汗等症狀，嚴重時會導致昏迷，增加心血管疾病風險。若血糖波動過大，會加劇血管、神經功能損傷，傷害腦部血管，血液循環不良而致血管性失智症。

控血糖 可飲食運動雙管齊下

想要穩定控制血糖，除了監控血糖、定期服藥，一定要養成均衡營養、規律運動的好習慣。江俊宜強調，糖尿病患者應定時定量攝取各類食物，適當分配每一餐的主食、湯水、蔬果，飲食調節有助於血糖控制。

運動可以改善胰島素抗阻性，使血糖降低，最好以中強度的有氧運動為佳，例如：快走、慢跑、游泳、單車、登山健行山等。只要持續20分鐘，開始微喘出汗，就會消耗葡萄糖、燃燒脂肪，幫助鍛練肌肉。

江俊宜指出，糖尿病患者要隨時注意自己的血糖值，飯前、飯後血糖不能差超過100mg/dl，若數值差異大，要避開食用高升糖指數食物。糖化血色素也是監控指標之一，理想數值是7，8以上就要小心預防糖尿病慢性併發症。

糖尿病友是罹患失智症的高風險族群，原因與血糖控制不良有密不可分的關聯性。江俊宜提醒，當出現健忘或認知功能下降時，應立即至神經內科門診進行評估診斷。

糖尿病患如何預防失智症？

1 控制血糖：避免數值忽高忽低，傷害血管及器官。

2 均衡飲食：除了均衡攝取，可執行「麥得飲食（Mind Diet）」幫助穩定血糖。

3 適量運動：選擇中強度的有氧運動，促進胰島素發揮功能。

4 自我檢測：使用「AD-8 早期失智症篩檢量表」篩檢量表，早期發現症狀。

失智症 糖尿病 運動

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