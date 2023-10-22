汐東線議員憂運量太低？ 動工恐讓東湖迎來交通黑暗期

汐止人等了20年的捷運汐東線，終於要在本周上網公告招標，第一階段將從內湖蘆洲里至汐止區公所，不過有議員認為，技術上專業應先說清楚，包含運量、轉乘等問題，更有議員擔心，東湖地區交通問題也很嚴重，未來動工上下班塞車恐更加嚴重，雙北市府應研擬配套措施。

李明賢表示，民眾都很期待趕快動工，但是汐東線目前採用LRRT中運量自動駕駛系統，每列車可乘載530人，但還是中運量裡面最低，不管載客數、車速都跟輕軌接近，能不能滿足汐止跟內湖民眾往返需求，新北捷運公司應該要提出更完整說明，「不能像文湖線一樣班班都塞滿人」。

李明賢說，此外目前規畫在東湖蘆洲里可轉乘，蓋一條300、400公尺長廊，會穿越高速公路，銜接到文湖線東湖站，高低落差的技術問題能否克服，也應該要一併對外說明，不要到時候因為技術無法克服，讓民眾期待落空。

何孟樺表示，雖說樂見汐東捷運開始招標，但近年諸多大型工程屢屢流標，新北市又特地在選舉前夕公告招標，「不免讓人質疑是否有做好周全準備？會不會又讓汐東捷運重蹈頻頻流標、數度延宕的覆轍？」此外東湖地帶交通問題也是長年無解，讓民眾飽受塞車之苦，她也曾接獲眾多關於東湖地區路型、交通規劃不良陳情，但如此窘境在汐東捷運動工後只會雪上加霜。

何孟樺呼籲，除了新北市必須提供完善動工的替代交維計畫，北市府也應擬定完善配套措施，同時著手檢視東湖地區的交通困境、逐年解決，不要繼續讓東湖民眾承受塞車之苦。