巴西過期蛋？農業部點名林為洲：造謠抹黑、予以譴責

農業部說，國民黨立委林為洲指「巴西雞蛋8月提領時已經過了保存期限」，農業部嚴正澄清，並沒有專案進口巴西雞蛋過期才提領，對於林為洲用錯假資訊、造謠抹黑，予以譴責。

林為洲昨天表示，專案進口雞蛋就是政策錯誤，花數億元進口上億顆雞蛋，卻又有5千多萬顆進口蛋要再花錢銷毀，政府還在硬拗，不願意承認錯誤。

農業部發新聞稿表示，8月提領的巴西雞蛋製造日期為5月，有效期限為8月底到9月底，絕非林為洲所指8月3日就到期。根據關務署資料，8月572公噸巴西雞蛋是「提領時間」，並非林為洲所指8月才「進口」。自巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，期間還需要經過檢疫檢驗時間，再分批提領放行。

農業部說，8月提領的572公噸巴西雞蛋，皆在8月中以前提領完成，製造日期是5月，並非林為洲所指製造日期是4月，有效期限則是在8月底到9月底，並非林為洲所指8月3日就到期。

農業部表示，巴西雞蛋最後一批是7月17日進口，8月提領後即進入畜產會承租的倉庫存放，該批雞蛋其有效日期為9月底，並非林為洲所指8月3日到期。而林為洲所稱製造日期為4月16日的巴西雞蛋，有效日期為8月3日和8月14日，提領時間分別為6月14日、16日和19日，並非林為洲所稱8月才提領，也沒有提領時已過期。

農業部表示，經檢視林為洲記者會提供的照片後，是畜牧司回覆林為洲索資的照片，僅是說明巴西進口雞蛋外箱的圖例照片，說明外箱均有來源國家、雞蛋規格、雞蛋數量、製造日期及有效期限等標示，並未指稱是8月進口的巴西雞蛋照片。

農業部指出，海關內的照片沒辦法逐批拍照，當時是為了向林為洲說明外箱標示，才提供其中一批的圖例，公文中也有說明是檢附巴西進口雞蛋外箱照片供參。農業部早已多次說明，巴西雞蛋最後一批到港日期為7月17日，該批製造日期是5月，並非林為洲所稱製造日期4月16日是最後一批。