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巴西蛋進口後就放倉庫等銷毀！ 藍委批：政府政策錯誤還硬拗

聯合報／ 記者程遠述林縉明彭宣雅／台北報導
國民黨立委林為洲表示，拿到農業部及關務署資料顯示，最後一批巴西進口雞蛋572噸，保存期限到8月3號，7月到關、卻到了8月才提領。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲表示，拿到農業部及關務署資料顯示，最後一批巴西進口雞蛋572噸，保存期限到8月3號，7月到關、卻到了8月才提領。圖／林為洲辦公室提供

為了解決蛋荒，農業部專案進口一點五億餘顆雞蛋，但過期待銷毀的進口雞蛋高達五四二九萬顆，其中不少進口蛋甚至一提領就放到倉庫等待銷毀，國民黨立委林為洲批評，專案進口雞蛋就是政策錯誤，從頭到尾荒腔走板，花數億元進口上億顆雞蛋，卻又有五千多萬顆進口蛋要再花錢銷毀，政府還在硬拗，不願意承認錯誤。

民眾黨立法院黨團昨則呼籲農業部檢討現行法規缺漏，審慎思考畜產會的定位和必要性；而雞蛋供需與價格應是公開資訊，並經詳細精算，以利未來調控總量。

實際上，根據農業部資料，自巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間為七月十七日，期間經檢疫檢驗時間，最終在八月中前分批提領完成。只是才剛提領，該批巴西蛋就進入畜產會承租的倉庫存放，有效期限為八月底至九月底，逾期即封存待銷毀。形同於部分巴西蛋一進口，就被放到倉庫待銷毀。

行政院長陳建仁昨天在立法院答詢時表示，國內蛋雞復養速度快，六、七、八月的復養情況有趕上進度，怕影響國內蛋價，所以不釋出進口蛋，讓蛋價得以穩定，也讓蛋農生活不受到影響。農業部代理部長陳駿季答詢也表示，這是糧食安全維護需要的基本代價。

林為洲指出，專案進口雞蛋每個環節都受質疑，一開始為何選擇資本額僅五十萬元的超思進口最多雞蛋、而不是找大廠商？這就已經不符合採購法，有徇私嫌疑，後來進口地為何選擇最遠的巴西，船期要卅到四十天，如果找更近國家，雞蛋效期是否限制更少？

林為洲說，接著爆出過期蛋時，農業部對於效期、冷鏈、塗蠟等又都交代不清，就算這些都不談，超過一半的進口雞蛋花錢買來，又要花錢報廢，這就是失敗的進口專案，政府應該要檢討，不是現在持續硬拗不承認錯誤。

民眾黨立委邱臣遠也說，根據資料，截至十月三日，冷凍殺菌液蛋庫存八十六萬九九七○公斤，其中卅六萬五○公斤原產地標示錯誤，農業部竟稱沒有一顆有問題的蛋被吃下肚，食藥署也背書品質沒問題，如此迅速跨部會合作令人嘆為觀止。

存放在雲林縣全日物流虎尾倉庫的已到期巴西蛋有6918箱、249萬480顆，外箱已封膜並貼上「過期品禁出」紅單。圖／雲林縣衛生局提供
存放在雲林縣全日物流虎尾倉庫的已到期巴西蛋有6918箱、249萬480顆，外箱已封膜並貼上「過期品禁出」紅單。圖／雲林縣衛生局提供

雞蛋 農業部 巴西

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