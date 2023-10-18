高端流感疫苗「躲打潮」真打不完？ 各廠牌接種率出爐

公費流感疫苗自今年10月2日開打，共有4種廠牌，由於先前高端新冠疫苗惹議，讓不少符合公費資格的民眾出現「躲打潮」。疾管署發言人曾淑慧表示，目前已施打226萬劑流感疫苗，比起去年同期更為熱絡；在流感疫苗各廠牌配貨量與施打量比例上，以賽諾菲47%最低。

今年公費疫苗採購共698.69萬劑包含公費對象638.385萬劑、委託代購20.305萬劑以及開口式合約40萬劑。比例約為國光生技的疫苗占一半，每劑237元；賽諾菲約占三成，每劑236元；東洋約占12％，每劑242元最高；高端僅約一成，每劑236元。

曾淑慧說，疫苗廠牌分配按採購數量的比例配送至各地方衛生局，再由衛生局分配至轄區合約院，各廠牌整體施打情形皆相當，並未出現民眾想挑選施打廠牌而無疫苗可打等情形。

截至10月17日總配送數為401萬5592劑、接種數為226萬2865劑、接種率為56.35%；去年同期則是212萬6457劑。

曾淑慧表示，依照廠牌配貨量以及接種比例來看，國光為60％最高，再者為東洋58%，高端則是48%，賽諾菲為47%。往年公費流感疫苗在開打前幾周的打氣最好，今年亦呈現如此趨勢，雖然今年國慶連假較去年長，故連假接種量較低，但整體接種進度並無緩慢情事。

此外，針對嘉碩去年進口韓國不良快篩一事，曾淑慧說，嘉碩交貨500多萬劑中，回收369萬劑，而嘉碩今年重新進口合格快篩，疾管署依據工程會採購範本，若是履約標出現檢驗結果不符合契約規定者，廠商應免費換貨。惟因為未在期限內交付合格快篩，嘉碩仍須支付違約金。