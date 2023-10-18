「神秘文青藍」限時降落大稻埕 互動破除HPV迷思

台灣家庭醫學醫學會今天宣布雙十連假在台南受到熱烈歡迎的「神秘文青藍」限定打卡點，將於20至22日降落台北大稻埕碼頭廣場，邀請民眾一同前來認識HPV，幫助遠離相關癌症。

台灣家庭醫學醫學會今天透過新聞稿分享，雙十連假在台南為期3天的「神秘文青藍」限定快閃打卡點，有民眾直接表示，原本只是經過，被這次視覺設計吸引才走進去，沒想到走進來發現是這麼有意義的活動，完整參觀不僅有小禮物可以拿，還可以得到新知識，CP值很高。

「神秘文青藍」限定快閃打卡點決定在北部加場，20至22日將前往台北大稻埕，現場有豐富活動及好禮，民眾來到互動區能夠親身體驗迷思破除，了解「人類乳突病毒（HPV）8成與你有關」觀念，展區內更設有互動裝置，鼓勵民眾思考如何做出對的選擇，掌握美好未來。

「這次主打文青風，民眾在走進來之前，完全想像不到是衛教活動」，活動主辦方告訴中央社記者，一走進展區先映入眼簾的就是HPV流行病學、兩性相關知識，第3區為破除迷思，比如即使性生活單純，仍有感染HPV風險，採用翻板子、找解答，最後建議不分男女應落實HPV預防3關鍵。

子宮頸癌長年高居台灣婦女癌症死因前10，即使防治政策行之有年，109年仍高居第8名，台灣每天平均有4人被診斷出子宮頸癌，近100%子宮頸癌與HPV有關，每個人一生中都有8成機率感染HPV。

HPV感染不限女性，男性也可能因感染HPV引發頭頸癌，預防HPV感染不僅保護自己，也是保護另一半。不論是男生或女生，應該落實HPV預防3關鍵，包含「男女依醫囑施打HPV疫苗」、「女性定期抹片檢查」、「安全性行為」。