新天地樂葵法式鐵板燒揮軍北上 微風南山年底與消費者見面

新天地餐飲集團推出不到一年的「樂葵法式鐵板燒」受到市場歡迎，除了9月底在七期豪宅商圈開出第二家店，微風集團開發招商事業處副總經理高德璇今也專程代表公司南下台中，與新天地集團總經理歐敏雄簽約，邀請進駐台北微風南山5樓，年底即將與北部消費者見面。

據了解，訴求無菜單、預付制的高價鐵板燒近年興起，像是「初魚鐵板燒」短短數年已在全台開出12家店，目前仍積極展店中；樂多多集團的「明水然.樂」也緊追在後，接連開出5家門店，樂葵法式鐵板燒去年11月，業績同樣強強滾，顯示這樣的消費樣態受到市場歡迎。

樂葵法式鐵板燒副總經理林國威說，「無菜單」方式可以大幅減少食材備製品項，將損耗降到最低，還能透過集中採購降低成本，「預付制」則可以有效降低顧客的取消率，方便店家安排最適人力，降低人力浪費。

而且「同步開桌」則能讓人效發揮到極致。業者將撙節下來的成本，回饋到食材等級上，以致能創造超高CP值菜單，造成一位難求的滿客率，達成營收、利潤與顧客滿意度三贏的局面。

林國威說，尤其是這樣的樣態能發揮新天地餐飲集團食材的採購優勢，加上斥資3千萬建構的用餐空間，能呈現五星級飯店質感與當代法式時尚的用餐氛圍，成為討論度最高的鐵板燒餐廳。