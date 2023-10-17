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斥資25.7億 台大生醫醫院2期研究大樓動工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院生醫醫院第二期研究大樓今天舉辦動土典禮。記者黃羿馨／攝影
新竹台大分院生醫醫院第二期研究大樓今天舉辦動土典禮。記者黃羿馨／攝影

新竹台大分院生醫醫院第二期研究大樓今天舉辦動土典禮，新竹縣長楊文科、新竹縣前縣長鄭永金、林光華及立法委員邱泰源都出席儀式。新竹台大分院長余忠仁指出，二期研究大樓完工後，預計明年爭取成為區域醫院，待竹北院區床數達到728床後，再進一步爭取成為醫學中心。

余忠仁指出，目前生醫醫院竹北院區為中度級的急救責任醫院，未來會成為重度級的急救責任醫院，在各項需求包含加護病房、急診、創傷以及高危產婦、新生兒照護已經受到地方肯定，未來也會精進。

二期研究大樓興建工程經費共25.7億，包括地下2層、地上9層工程。但因疫情、原物料上漲及缺工等因素，歷經9次流標，增加14億預算，最後於今年8月決標，並於10月開工，預計於2027年3月完工。

研究大樓預計提供特色醫療及轉譯醫學、再生醫學、細胞治療研究空間為主，並且納入行政中心、醫師辦公室及醫護宿舍。完工後，目前暫置於一期醫療大樓的行政中心、醫師辦公室及醫護宿舍即可遷入，屆時第一期醫療大樓將可全面擴展醫療服務量能，以全面提供急重難症病人就醫的需求。

楊文科也表示，新竹縣幅員遼闊，1991以來增加將近20萬人口，出生率也名列前茅，醫院的設置對新竹縣來說是很大的助益，期待早日成為醫學中心。

立法委員、台大醫學院名譽教授邱泰源則表示，2016年蔡英文總統剛上任即指派他全力推動竹北生醫園區醫院的建立，在中央、地方共同努力下於2019年開始營運，不但提供大新竹民眾急重症高品質醫療，也結合園區生醫產業，更與區域內各級醫院及基層診所合作建立分級分流醫療體系，3年多來不但守住大新竹的新冠疫情，更成為醫療長照的全國典範。

台大醫學院 新竹 醫師

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