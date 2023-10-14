50歲以下成長率最快癌症 舞蹈有助減少術後雙手腫脹
十月是國際乳癌防治月。台灣癌症基金會今舉辦「愛波舞后」活動，為新冠疫後首度舉辦，乳癌病友齊聚一堂進行舞蹈比賽。執行長賴基銘表示，今年參賽人數為15年最多，共34隊、逾250位乳癌病友；乳癌病友常因治療導致淋巴水腫、手部腫脹，國際研究顯示，跳舞能減輕此類副作用。
賴基銘說，接受化療會導致活性細胞受損、代謝急速下降，舞蹈運動可幫助強化免疫系統、避免肌肉萎縮。尤其乳癌病友進行手術，易傷及腋下淋巴系統，導致淋巴水腫，國際研究顯示，若治療期間搭配舞蹈運動輔助，可幫助左右手腫脹各減少9%及13.7％，同時減輕治療期間疼痛等副作用3成以上。
參賽的乳癌病友宛樺，10年前在胸部周圍摸到硬塊，經檢驗確診三陰性乳癌，自首次化療療程開始，整整掉了2年頭髮，甚至雙手因副作用「舉不起來」。一次逛街時，遇見一位印度舞老師，在其邀請下自己開始跳舞運動，原本舉不起來的雙手，在開始跳舞後又能舉起。回到當時就醫的台中慈濟醫院，病友均覺得不可思議，後共組印度舞團，今團員一起北上參賽。
另一位病友育慧表示，自己從小就喜歡跳舞，最難忘的回憶就是母親幫忙化妝、參與舞蹈比賽。但後來因為升學壓力，中斷跳舞夢想，直到得了癌症，才重拾跳舞的興趣，透過舞蹈及音樂找回自己。
另外，賴基銘表示，乳癌年輕化趨勢明顯，根據統計，台灣各癌別50歲以下病人每五年計算，成長最快者就是乳癌。而且，台灣乳癌發生率仍在上升，日本、韓國則都在下降。乳癌防治最好方式就是及早篩檢，若6成符合資格的民眾都能參加國健署乳癌癌篩，台灣乳癌發生率就能下降，期待未來乳癌確診其別降至第一期，甚至原位癌，以提升五年存活率。乳癌病友活躍，基金會與病友一起努力，讓更多人接受癌症篩檢。
他也說，癌症病友除面臨治療副作用、疾病症狀，也伴隨心理狀態變化，如愧疚、無力感、憂鬱及害怕等負面情緒，需要時間調適，罹癌後透過身旁家人提供支持、加上適度運動或舞蹈，能幫助病友度過罹癌陰霾、重拾自信與美麗。
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