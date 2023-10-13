愛滋預防性投藥反增其他性病？北榮以保險套潤滑劑介入

愛滋病尚無有效藥物可治癒，但透過愛滋病暴露前預防用藥（PrEP），可預防非感染者在暴露環境下感染愛滋病毒，但若未用保險套，可能導致其他性病增加。今年起，台北榮總感染科免費提供「水性潤滑劑」、「保險套」等非藥品介入措施，在收案者中目前尚未發現梅毒等性病感染紀錄。

自2016年起，疾管署建議愛滋感染者使用抗愛滋藥物Truvada，預防在性行為時，非感染者在暴露環境下感染愛滋病毒，新感染個案從2017年的2503位顯著下降至2022年的1069位。

台北榮總內科部感染科主治醫師巫炳峰說，根據國外報告，在男男性行為者中，使用PrEP的族群與未使用者相比，感染梅毒的比率高出了45倍，而罹患淋病和披衣菌等性病也高達11至25倍。在未採取保險套等保護措施的情況下，使用PrEP患者感染梅毒等性病的發生率顯著增加。

北榮配合疾管署「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥計畫」，同時特別針對梅毒、淋病、披衣菌、疱疹、人類乳突病毒等性病，由愛滋病個管師於個案定期回診時，給予衛教諮詢服務。

巫炳峰說，根據台灣的研究報告，使用油性潤滑劑感染愛滋風險是水性潤滑劑的2.4倍，今年四月起，北榮嘗試免費提供「水性潤滑劑」、「保險套」等非藥品介入措施，進一步避免PrEP參與者增加其他性病的感染。

巫炳峰分析去年PrEP計畫收案179位參與者，感染梅毒39位（21.8%）、淋病22位（12.3%）；今年執行PrEP計畫迄今收案107人，新增非藥品性介入措施後，至今未發現梅毒等其他性病感染紀錄。

巫炳峰呼籲，高風險族群，如性工作者、毒癮戒治者、無固定性伴侶、曾發生未採取防護措施的性行為者，都應該要考慮參與PrEP，避免感染愛滋病毒演變為終身慢性病，同時也要採取非藥品介入性措施，預防梅毒等其他性病。

PrEP專線：（02）2875-1997

PrEP網頁；http://freeforhivtest.blogspot.com/p/prep.html