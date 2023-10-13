快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何提升回收處理業製程減碳成效 環境部辦說明會

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
為提升資源再利用並健全管理，因此修法翻轉廢棄物定義，參考資再法概念，並透過減少產生廢棄物、再使用、再利用、能源回收、妥善處理等5階段，讓資源極大化、廢棄物極小化。本報資料照片
為提升資源再利用並健全管理，因此修法翻轉廢棄物定義，參考資再法概念，並透過減少產生廢棄物、再使用、再利用、能源回收、妥善處理等5階段，讓資源極大化、廢棄物極小化。本報資料照片

2050淨零排放，環境部資源循環署今年度推動資源循環產業以零廢棄、循環經濟為核心理念發展的低碳轉型，自公告應回收登記回收業及處理業中的700餘家業者出發，將分2年完成業者溫室氣體盤查輔導，分析溫室氣體排放熱點，並推動產業減碳技術，確立靜脈產業碳管理模式，打造資源循環產業綠色資產，協同製造業為主的動脈產業達到物質永續的淨零轉型。

資源循環署表示，回收處理業雖非目前環境部公告第一批、第二批強制碳盤查登錄對象的排碳大戶，但為超前部署協助回收處理業進行溫室氣體盤查，今年已辦理10場組織型碳盤查說明會及8場種子人員教育訓練，說明整體國際減碳趨勢、未來買家規範及企業內部如何進行碳盤查與管理，輔導協助加速培訓產業內部的永續碳管理人力，建立產業自主碳盤查及管理能力。

資源循環署說，依據產業特性、製程、設備及原（燃）物料進行設計，協助業者在短時間即可完成填報，客製化回收業及處理業專用碳盤查工具「大小偵碳」，以及蒐集國內外產業相關減碳技術，依產業特性分類編撰減碳技術手冊，同時繪製一系列永續碳管理與盤查懶人包，以簡單輕鬆方式提供碳管理方法，推動整體產業減碳技術，提升永續碳管理能力。藉由以上多項的努力，目前已輔導410家回收處理業者進行組織型碳盤查，協助業者邁向減碳道路。

資源循環署表示，為讓回收處理業瞭解今年相關輔導成果及推廣，訂於10月17日、18日及20日在台中、台北、高雄三地舉行成果推廣說明會，會中除依據資源循環產業特性介紹微型碳權抵換，邀請6家業者分享內部碳管理技巧及未來減碳規畫，與業者一同朝向淨零目標邁進，攜手創建資源循環零廢低碳時代。

減碳 環境部 資源回收

延伸閱讀

碳交易兩大子法公布 減排超標 可用「類碳權」抵換

首筆碳權 最快年底碳交所上架

會計師看時事／落實減碳 三大關鍵

財訊金融獎頒獎 賴清德：金融業逆風前行 年底走出困境

相關新聞

晴朗好天氣到明天 周日起兩波東北季風接力、下周五最有感

周日和下周五各有一波東北季風增強。中央氣象署預報員朱美霖說，未來一周早晚稍涼，留意溫差。下周五東北季風水氣會比以往多一些...

不符合公費LDCT肺癌篩檢資格怎麼辧？ 肺癌名醫這樣說

肺癌長年來都是國人十大癌症死因之首，去年國健署針對高風險族群推動胸部低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢，希望可以早期發現早期...

台北101垂直馬拉松明登場 醫：賽前2小時這事必做

受到新冠疫情影響，停辦3年的台北101垂直馬拉松（Taipei 101 Run Up，原名：台北101國際登高賽），將於...

否認美豬洗產地 王必勝：是「標示不實」

衛福部食藥署日前稽查桃園市兩業者的美豬產品「標示不實」，肉品來源有美豬卻標示加拿大豬，引發外界「洗產地」質疑。衛福部長薛...

花蓮網紅名店「平和飯店」熄燈！網友嘆：吃不到甜甜圈了

花蓮網紅名店「平和飯店」將於10月底走入歷史，店家於臉書公告「甜甜圈掰掰」、「重要公告文」、「這不是愚人節」，還加註「每...

賈新興：聖嬰現象將成型 今年地球全年氣溫有機會再創新高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，聖嬰現象將成型。至於2023年全球年均溫，在聖嬰現象的推波助瀾之下，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。