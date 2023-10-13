如何提升回收處理業製程減碳成效 環境部辦說明會

2050淨零排放，環境部資源循環署今年度推動資源循環產業以零廢棄、循環經濟為核心理念發展的低碳轉型，自公告應回收登記回收業及處理業中的700餘家業者出發，將分2年完成業者溫室氣體盤查輔導，分析溫室氣體排放熱點，並推動產業減碳技術，確立靜脈產業碳管理模式，打造資源循環產業綠色資產，協同製造業為主的動脈產業達到物質永續的淨零轉型。

資源循環署表示，回收處理業雖非目前環境部公告第一批、第二批強制碳盤查登錄對象的排碳大戶，但為超前部署協助回收處理業進行溫室氣體盤查，今年已辦理10場組織型碳盤查說明會及8場種子人員教育訓練，說明整體國際減碳趨勢、未來買家規範及企業內部如何進行碳盤查與管理，輔導協助加速培訓產業內部的永續碳管理人力，建立產業自主碳盤查及管理能力。

資源循環署說，依據產業特性、製程、設備及原（燃）物料進行設計，協助業者在短時間即可完成填報，客製化回收業及處理業專用碳盤查工具「大小偵碳」，以及蒐集國內外產業相關減碳技術，依產業特性分類編撰減碳技術手冊，同時繪製一系列永續碳管理與盤查懶人包，以簡單輕鬆方式提供碳管理方法，推動整體產業減碳技術，提升永續碳管理能力。藉由以上多項的努力，目前已輔導410家回收處理業者進行組織型碳盤查，協助業者邁向減碳道路。

資源循環署表示，為讓回收處理業瞭解今年相關輔導成果及推廣，訂於10月17日、18日及20日在台中、台北、高雄三地舉行成果推廣說明會，會中除依據資源循環產業特性介紹微型碳權抵換，邀請6家業者分享內部碳管理技巧及未來減碳規畫，與業者一同朝向淨零目標邁進，攜手創建資源循環零廢低碳時代。