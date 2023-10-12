糖尿病年輕化 大數據找最佳照護方式

糖尿病年輕化，台灣每3名糖尿病患者，就有1人為60歲以下壯年族群。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，糖尿病患者須長期與糖尿病共存，尤其應注意發生共病的風險。

全台糖尿病就醫人數去年突破256萬人大關，相較於4年前罹病人數成長114%，每3名患者中，就有1人未滿60歲。黃建寧表示，糖尿病患者年齡下降，患者未來可能終其一生須與糖尿病共存。糖尿病併發症多、發生率又高，常導致患者在心血管、腎、眼睛及肢體末梢發生病變，若平時注意血糖及共病控制，即可與糖尿病和平共處。

黃建寧說，糖尿病患者併發症尤其多，光是10年內發生心臟冠狀動脈疾病比一般人多2倍，發生腦中風機率更是比一般人高出3倍，每3名糖尿病患者就有1人同時罹患腎臟疾病。

糖尿病患者須謹慎評估罹患心血管疾病及腎臟病風險，但因每名糖尿病患者病況不一，出現併發症的多寡、嚴重程度、風險皆不同，無法以同一標準適用於所有病患。黃建寧認為，如何為糖尿病患者制定「個別化控制」，是近幾年台灣與國際醫療努力的目標。

黃建寧表示，評估共病風險時，以往多採用全球臨床試驗資料為分析依據，卻忽略須因應不同地區或種族調整的部分，造成糖尿病患者照護難以因地制宜。為促進經驗交流及跨領域合作，國際上專家組成CaReMe Alliance，其中包含iCaReMe Resgistry計畫，並與國際糖尿病聯盟（IDF）合作，建立全球資料庫，讓參與國間彼此交流相關照護經驗，打造符合各國特色的照護模式。

黃建寧指出，現階段計畫有28國、超過490名醫護人員及超過3.2萬名患者參與。中華民國糖尿病學會將展開12家醫療機構收案登錄，持續追蹤至2025年底，讓本土資料加入國際資料庫，找出最適合台灣糖尿病患者的照護方式。