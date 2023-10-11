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好心疼！台中18歲懷孕貧女在家早產 醫院幸運救回小生命
一名18歲的年輕媽媽因家境清寒，怕付不起生產費用，在家生下早產女嬰，經社工介入，將女嬰護送到台中澄清醫院新生兒加護病房，在保溫箱從1400公克「養」到2500公克健康出院。
澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻說，小女嬰的故事令人心疼，還好女嬰幸運的救回來，提醒懷孕媽媽不用怕付不起生產費用，政府健保有最好的照顧機制。
據了解，產婦與男友同居，因家境清寒，社工人員介入定期關懷，一直未告知懷孕，社工從她婆婆口中得知後，立即送她去產檢，這是她懷孕以來的第一次產檢，已懷孕24周，在27週時在家生產，由婆婆用剪刀斷臍，產下女嬰，社工得知後，趕緊護送早產女嬰送急診，轉到新生兒加護病房。
黃元韻說，該早產女嬰體重僅1400公克，還不到正常出生新生兒體重的一半，因肺部發育還未成熟，有呼吸喘的情形，以鼻式正壓換氣儀器幫她呼吸，又因吞嚥吸吮和呼吸能力不協調，得用口餵管高熱量高蛋白質的早產兒奶水，以及部分靜脈營養輸液。在住院期間，也因黃疸問題接受照光治療。
黃元韻指出，早產女嬰也住進多功能保溫箱，不僅全天候提供合適的溫度與濕度，量測寶寶體重，還有低分貝的音樂療癒、噪音監測，模擬母親子宮狀態，同時床位有傾斜、升降與旋轉功能，利於醫護團隊即刻進行早產兒治療照護。
女嬰在保溫箱長達兩個多月，由社工人員陪年輕媽媽將健康女嬰帶回家，女嬰符合健保給付32周早產兒的條件，出院前也接種抗病毒的單株抗體，由於每月施打一劑，需施打六劑，出院時年輕媽媽喜極而泣，不斷向照顧寶寶的新生兒加護病房醫護人員致謝。
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