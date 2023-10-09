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國慶前夕驚喜 台灣之光「獵風者」衛星順利升空
我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）今天上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（VEGA）號火箭升空，這也是該火箭第23次執行發射任務。國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信均至太空中心觀看直播，現場氣氛緊張，倒數15秒後，最終火箭順利發射，太空中心升起一片歡呼，獵風者衛星54分鐘後將開始與火箭分離，開始執行任務。
回顧我國太空計畫，30年來國家太空中心主力發展衛星科技，計畫皆以福爾摩沙為名編號，獵風者原屬於福爾摩沙衛星七號計畫中的自主衛星，後因任務調整而重新命名為獵風者。
太空中心表示，火箭發射後，54分衛星開始與火箭分離，163分將與南極地面站（TROLL）首次聯通，680分與台灣地面站首次聯通。
太空中心說，上午9時36分火箭發射，9時38分至9時45分第一節至第三節火箭依序脫離，預計10時30分獵風者衛星入軌。
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