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210萬進口蛋快到期 畜產會急徵業者加工成液蛋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為延長進口雞蛋有效期，畜產會近日公告，以每公斤19元價格，徵求殺菌液蛋加工業者協助，將進口蛋加工成液蛋。聯合報系資料照
為延長進口雞蛋有效期，畜產會近日公告，以每公斤19元價格，徵求殺菌液蛋加工業者協助，將進口蛋加工成液蛋。聯合報系資料照

專案進口雞蛋爭議不休，國民黨立委王鴻薇質疑，政府不斷撒錢，將納稅人當一層牛剝三層皮。中央畜產會強調，委託加工液蛋進口雞蛋皆在有效期限內，且液蛋用途廣泛不會有浪費公帑疑慮。

根據中央畜產會統計，截至10月4日止共進口1.5億餘顆雞蛋，其中耗損及到期達5622萬顆，且近期仍有不少雞蛋屆期，為延長雞蛋有效期，畜產會近日公告，以每公斤19元價格，徵求殺菌液蛋加工業者協助，將約210萬顆進口蛋加工成液蛋，這也是畜產會自今年3月專案進口雞蛋以來，首次公開發出公告。

畜產會今天指出，國內雞蛋除供鮮蛋銷售之外，約有15％應用於加工用途，其中液蛋占大宗，液蛋用途廣泛，主要供應烘焙與團膳，冷凍殺菌液蛋為專業生產製程，洗蛋、打蛋、過濾、殺菌、冷卻、密封包裝、冷凍保存等都是自動機械化生產，產品皆依照食安法規定要求不得檢出沙門氏菌，衛生安全有保障。

畜產會表示，依程序公告徵求具食品工廠登記證且有設備委託其代工生產冷凍殺菌液蛋，經過殺菌處理，且全程冷凍儲存，產品保存期限依照業者標示可達1年，可因此增加雞蛋加工原料來源，讓國產鮮蛋優先供應國內民生需求。

雞蛋 液蛋 畜產會

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