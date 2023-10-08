獨／飄香50年！北投「嘉義肉圓」熄燈 網哀：從小吃到大

回憶的味道又要消失了？位於北投市場內的「嘉義肉圓」，乃是在地經營50年的老字號美味，也陪伴許多北投人成長，但是近期傳出經營者要退休，因此即將結束營業的消息。許多網友得知之後，也表示「從小吃到大！」、「以後吃不到怎麼辦啊」

位於北投市場的新市街上的「嘉義肉圓」，經營者夫婦自年輕時從南部北上奮鬥，後來於北投市場擺攤販售古早味手工肉圓，一賣就賣了半個世紀。店內僅提供肉圓、貢丸湯兩種品項，其中招牌的炸肉圓個頭飽滿、滋味好，同時還搭配上可口的特製醬汁，風味十足，因此成為許多北投人的口袋名單，還有內行的饕客會指定「加蒜」，更添辛辣香氣。