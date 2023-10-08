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獨／飄香50年！北投「嘉義肉圓」熄燈 網哀：從小吃到大

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於北投市場內的「嘉義肉圓」在地飄香50年，近期傳出即將歇業的消息。圖／讀者黃先生提供
位於北投市場內的「嘉義肉圓」在地飄香50年，近期傳出即將歇業的消息。圖／讀者黃先生提供

回憶的味道又要消失了？位於北投市場內的「嘉義肉圓」，乃是在地經營50年的老字號美味，也陪伴許多北投人成長，但是近期傳出經營者要退休，因此即將結束營業的消息。許多網友得知之後，也表示「從小吃到大！」、「以後吃不到怎麼辦啊」

位於北投市場的新市街上的「嘉義肉圓」，經營者夫婦自年輕時從南部北上奮鬥，後來於北投市場擺攤販售古早味手工肉圓，一賣就賣了半個世紀。店內僅提供肉圓、貢丸湯兩種品項，其中招牌的炸肉圓個頭飽滿、滋味好，同時還搭配上可口的特製醬汁，風味十足，因此成為許多北投人的口袋名單，還有內行的饕客會指定「加蒜」，更添辛辣香氣。

儘管撫慰許多北投鄉親的心與胃，但是近期網路傳出肉圓攤因經營者將要退休，所以即將結束營業的消息。對於停業訊息出爐，許多粉絲也紛紛感到不捨，表示「我的成長回憶」、「超好吃的肉圓以後吃不到了」、「從小吃到大的好滋味」

位於北投市場內的「嘉義肉圓」在地飄香50年，近期傳出即將歇業的消息。圖／讀者黃先生提供
位於北投市場內的「嘉義肉圓」在地飄香50年，近期傳出即將歇業的消息。圖／讀者黃先生提供

肉圓 北投 嘉義

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