颱風來襲菜價維持高點 三星蔥先漲

小犬颱風來勢洶洶，預估今從恆春半島或台東附近登陸，恐對東南部農產品造成影響。農業部農糧署表示，水果部分影響比較大，包括釋迦、蓮霧等，至於蔬菜部分，因葉菜產區偏中部與北部，要看颱風後的雨勢，才能評估。

不過儘管颱風昨尚未登陸，其外圍環流已為東部帶來雨勢，宜蘭三星蔥也因颱風價格飆漲，昨到台北批發市場每公斤拍賣價上揚到二三○元，昨許多蔥農也因擔心青蔥因颱風損傷泡爛紛紛搶採收。

根據台北農產運銷公司統計，昨蔬菜到貨量一四○二公噸，蔬菜每公斤平均批發價四十四點八元，品質最好的小白菜（上價）每公斤平均批發價六十二元、Ａ菜七十八元、地瓜葉七十五元，零售市場菜價同樣維持高點。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，這次小犬颱風的路徑從東部來，東部目前的主要作物為大目釋迦和鳳梨釋迦，南部的水果也令人憂心，目前蓮霧正在催花，蜜棗現在正在受粉，都會受影響．至於已經結果的木瓜、香蕉、芭樂等，若因小犬颱風又受災，影響會更嚴重。

至於蔬菜部分，姚志旺說，蔬菜產區較集中於中部、北部，颱風以外，還要留心後續帶來的西南氣流降雨。

受到颱風影響，宜蘭土石流潛勢溪流鄰近住戶五十三人實施預防性撤離，台南撤離疏散四里七十人。高雄瑪夏、桃源及茂林等山區昨撤離一三四人。全台截至昨晚八時，曾停電三萬多戶，經台電搶修，待修護尚有近萬戶。