不再霧煞煞！3種疫苗齊開打 5張表幫你度過史上最亂公費接種期

秋冬呼吸道病毒齊發，為了增加民眾保護力，疾管署在9月26日陸續提供新冠XBB疫苗、肺炎鏈球菌疫苗以及流感疫苗提供民眾接種，但不同時間開放不同身分民眾接種，被認為是「史上最混亂的疫苗接種期」。

疾管署發言人曾淑慧今按照「65歲以上民眾」、「50至64歲民眾」、「18至49歲民眾」、「6個月以上學生」以及「醫護人員」五種身分類別，說明施打順序及時程。她也表示，XBB疫苗接種至今累計一周已施打8萬多劑，比前一波次世代疫苗踴躍。

●「65歲以上」民眾：

9月26日可以接種新冠XBB疫苗，10月2日亦提供流感疫苗接種以及曾經接種過PCV疫苗（間隔至少1年）者可以公費接種PPV疫苗。

11月27日從未接種過PCV以及PPV者，可以公費接種1劑PCV，等到間隔至少1年再公費接種1劑PPV。最後是12月25日則是提供給曾經接種PPV（間隔至少1年）可公費接種PCV。

●「50至64歲」民眾：

10月2日可接種流感疫苗者。包括符合衛生防疫相關人員、安養、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及保母、禽畜業及動物防疫相關等資格，

11月接種：不符合上述資格者，11月接種。

新冠XBB疫苗則是在10月11日提供接種。

●「18至49歲」民眾：

若符合上述資格在10月2日接種流感疫苗，並在10月11日可接種新冠XBB疫苗。「6個月以上至高中職、五專一到三年級學生」亦是10月2日接種流感疫苗、10月11日起接種新冠XBB疫苗。

●「醫護人員」：

10月2日起接種新冠XBB疫苗，並在10月2日起接種流感疫苗；65歲以上則依照長者肺炎鏈球菌疫苗公費接種時程施打。