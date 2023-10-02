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中颱小犬增強逼近 吳德榮：周三到周五影響最大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中颱小犬持續增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬(左圖)顯示，「小犬」系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近。最新美國(GEFS)系集模式模擬(右圖)則顯示，「小犬」除偏西進行機率較高外，在台灣附近亦有較小機率向北迴轉。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中颱小犬持續增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬(左圖)顯示，「小犬」系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近。最新美國(GEFS)系集模式模擬(右圖)則顯示，「小犬」除偏西進行機率較高外，在台灣附近亦有較小機率向北迴轉。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中颱小犬持續增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，「小犬」系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近；周三至周五影響最大，影響程度與路徑及當時強度密切相關，但美國則預測亦有較小機率向北迴轉，路徑預測仍有相當不確定性。

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱小犬持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達45米/秒，直逼中颱上限，威脅加劇；其70％機率範圍包括大部分的台灣及巴士海峽，反映路徑預測仍有較大的「不確定性」。

吳德榮指出，最新(1日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，小犬系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近；周三至周五影響最大，但其影響程度與路徑及當時強度密切相關。

最新美國(GEFS)系集模式模擬則顯示，小犬除偏西進行機率較高，在台灣附近，亦有較小的機率向北迴轉。皆反映其路徑預測的「不確定性」，應續觀察其路徑變化，莫急下定論。

至於今起天氣，吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，大台北及東北部有局部短暫雨，花、東局部地區亦偶有短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨的機率。西半部白天仍偏熱，北台稍轉涼。各地區氣溫：北部23至34度、中部24至35度、南部24至36度、東部21至34度。

吳德榮指出，明日各地晴朗穩定，下午起北、東轉為有局部雨。周三北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨；周四、五各地明顯降雨，有大雨勢，需依據小犬動向、再作調整。周六、下周日大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率。

受中颱小犬影響，明起水氣增多，下半天變天。本報資料照片
受中颱小犬影響，明起水氣增多，下半天變天。本報資料照片

吳德榮 美國 專欄

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