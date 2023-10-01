快訊

亞運棒球／提前結束！中華隊7局12：1扣倒泰國 明天強碰南韓

重機爭取停機車位 交通部：研議設長2.5公尺以上停車位

釀5死5傷！美國化學槽車翻覆 有毒氨氣外洩急撤500居民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重機爭取停機車位 交通部：研議設長2.5公尺以上停車位

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
重機團體今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」，停車場內有設置重機專用停車格。記者許正宏／攝影
重機團體今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」，停車場內有設置重機專用停車格。記者許正宏／攝影

中秋連假收假，重機團體今天一連發起3場車友集結活動，爭取停放一般機車停車位。交通部回應，將適時洽地方主管機關研議，後續朝設置長度2.5公尺、寬度1公尺以上大型重型機車停車位方向，並兼顧避免衍生其他問題的可行辦法。

據《道路交通管理處罰條例》第92條第6項規範，大型重機的行駛及處罰規定，比照適用小型汽車，因此重機若要停車，要停放在汽車停車位。重機團體為爭取重機能在一般機車格停車，今天一連舉辦3場停車大富翁活動，邀重機車友停滿汽車停車格，凸顯政府規範是「浪費土地」的作法。

交通部高公局今天上午表示，尊重不同意見及爭取權益，但不應妨礙其他用路人停車權益，籲回歸理性表達意見。

交通部晚間聲明，曾徵詢地方主管機關實務意見，基於停車管理涉及現行各地方主管機關實務布設多為長2公尺、寬1公尺，須慎重考量地方政府所提意見及可能面臨問題，包括車行動線、車道寬度、車格尺寸待釐清，收費方式亦可能造成爭議，以及機車區常有車輛挪移搬遷等行為，易有糾紛。

另外，依交通部統計顯示，大型重型機車車長超過2公尺者、占93%，其停放突出機車停車格可能衍生行車或交通事故，均涉民、刑事責任，須審慎評估，因此《道路交通安全規則》第112條已規定一格小型車及大型重型機車停車位可停放一輛以上大型重機，以利充分運用有限停車空間。

交通部表示，後續將朝設置長度2.5公尺、寬度1公尺以上大型重型機車停車位方向，與地方主管機關研議避免新增其他問題的可行性。

至於部分重機團體反映部分普通重型機車車身長度亦大於2公尺，交通部指出，依公路局及財團法人車輛安全審驗中心資料，99%白牌普通重機車身長度在2公尺以下；因此現行長2公尺、寬1公尺機車停車位，可供絕大多數白牌普通重機停放。

「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區集結。圖／取自「通勤者之歌」臉書粉專
「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區集結。圖／取自「通勤者之歌」臉書粉專

重機 交通部

延伸閱讀

影／重機團體動員停滿松山區汽車格 預告上凱道爭權益

影／重機停滿饒河夜市周邊停車場 汽車駕駛等嘸車位

人行空間改善易不到位 交通部訂指導原則及作法

重機團體爭權益 號召車友一車一格停滿石碇服務區

相關新聞

影／小犬颱風最快今晚升級「中型犬」 周二海陸警齊發機率高

輕颱小犬增強，最新路徑「往北」修正，影響台灣程度增加。中央氣象署預估今晚至明晨轉中颱、周二清晨至上午發布海警、周二下午至...

中秋住房率不如預期 住宿費太貴害慘國旅？業者委屈喊冤

中秋連假結束，國旅住房率不如預期，網路引起討論是住房太貴，業者則喊冤，仍有經濟實惠選擇，且近期成本都在增加，不可能壓低住...

自費疫苗眼花繚亂該打哪一種？ 黃立民分析一次看清楚

大自然環境變遷，重要都市人口密集，流行性傳染病一波接一波，如過去3年，台灣受到新冠病毒影響，造成上萬人死亡，政府無不鼓勵...

服藥吃柚子恐有危害 哪些藥物得避免、隔幾天吃也不行？5大QA一次看

中秋連假後，家中還有好多柚子沒吃完，但專家建議服用慢性病藥物的民眾少吃或最好不要吃柚子、葡萄柚，1天不超過2瓣，避免影響...

中秋惹病上身！23歲男胰臟炎最嚴重「E」等級 醫：蛋黃酥是引爆點

中秋3天連假，不少民眾在這段期間狂吃烤肉、大嗑美食，但你的身體受得了嗎？胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，這幾天多了好幾位中秋節的受害者住院，讓他苦笑表示，「都是月亮惹的禍」。

RSV大流行 全球首支mRNA疫苗莫德納計畫美、台送審

新冠疫情過後全民開始償還「免疫負債」，近來流感、副流感、腺病毒、腸病毒等一波未平一波又起，醫師指出近期呼吸道融合病毒（R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。