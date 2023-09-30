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國道今已3事故1死3傷 下午13路段易壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天凌晨國3北向52.6公里處，發生7輛小客貨車追撞事故。圖／高公局提供
今天凌晨國3北向52.6公里處，發生7輛小客貨車追撞事故。圖／高公局提供

今天為中秋節連續假期第2天，上午國道路況大致良好，短暫車多壅塞情形主要為事故引起，截至中午共發生3起事故，造成1人死亡，事故目前均已排除，下午預估仍有13個路段易壅塞，建議國5南向用路人下午5點後再出發。

高公局表示，今天截至上午11點，國道全線交通量為28.3百萬車公里，預估今天交通量為108百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道路況大致良好，短暫車多壅塞情形主要為事故引起，排除後路段均能維持行車順暢。

高公局指出，今天凌晨3點2分，在國3北向52.6公里處發生7輛小客貨車追撞事故，1人死亡3人受傷，造成後方車流回堵1公里。上午10點23分，在國1北向92.8公里處發生2輛小客貨車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。上午11點8分，在國1南向198.7公里處發生1輛小客車及1輛大貨車追撞事故，造成後方車流回堵2公里，均導致車流回堵，影響整體車流順暢。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議國5南向用路人下午5點後再出發。

國道 連續假期 中秋節 車禍

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