中秋假期東北季風相伴 小犬颱風最快周末生成

今天是中秋節，也是中秋連假第一天。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天持續受北方高壓影響，為東北風環境，天氣型態大致與昨天類似，迎風北部、東部有地形降雨，中南部則為午後熱對流降雨。

不過，林孝儒說，今明兩天的環境水氣略有些增多，迎風面的降雨有機會再廣泛些，中南部午後也要留意偶有較大雨勢機會，外出建議攜帶雨具。

氣溫部分，林孝儒表示，今明兩天北方高壓強度較弱，並無伴隨顯著涼空氣南下，因此白天氣溫仍偏悶熱，西部局部地區仍有36度高溫發生機會，白天外出須做好防曬，多補充水分。

林孝儒說，到了周日至下周一，受華北一帶略增強的高壓中心東移，台灣附近的東北風再有所增強，達東北季風等級。雖然沒有伴隨顯著涼空氣南下，由於環境水氣也會增多且東北風速增強，迎風面北部及東部天氣將有些陰沉外，降雨也會增多，高溫方面將有些減緩。

屆時背風面的中南部相對影響較有限，仍多以晴時多雲天氣為主，不過，他表示，還是要留意午後受熱力作用影響，山區或近山地區有短暫陣雨或雷雨機會，偶爾還是有些較大的雨勢發生。

中秋假期的天氣型態仍比較類似，林孝儒說，北部、東部不定時有地形降雨，中南部則以午後熱對流降雨為主，建議戶外活動仍可有個雨備方案。

林孝儒表示，至於目前位於菲律賓東方海面約1千多公里遠的熱帶雲簇，已被日本氣象廳定義為熱帶性低氣壓。快的話這周末將有機會增強為輕度颱風，這個系統中秋假期結束前對台灣不會有任何影響。

但他說，下周開始就要多加留意這個熱帶系統的發展動態了，預報上將慢慢有些共識，預測這個熱帶系統於下周三、周四將逐漸西行通過菲律賓北部或巴士海峽的機會增高，屆時受外圍環流影響，東半部的天氣可能率先有較大的轉變機會，未來這幾天可再慢慢觀察了。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，有低壓擾動正在發展中，可能在這個假期會有颱風生成，但連假期間還不會接近台灣，大家可以放心，下周再來注意就可以，現在還沒生成，整個預測的變動度都很高，還沒有太高參考價值。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，菲律賓東方海面的低壓帶經過多日的整合，終於發展出一較明顯的旋轉中心並持續爆發出深對流，日本氣象廳將之升格為熱帶性低氣壓。

「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲中期天氣預報中心最新的路徑，將先以偏西然後轉西北，再轉偏西方向移動，預計4至5天後來到巴士海峽東部附近。由於接下來行經海域海溫相當溫暖，強度將持續增強，有機會發展為今年第14號颱風小犬。

中央氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」表示，熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，下周五至10月8日東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署表示，下周起南海至菲律賓東方海面為較有利熱帶系統發展的環境，屆時熱帶系統強度及遠近，對下周三後天氣有所影響，注意最新預報資訊。